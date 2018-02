Los secretos de la Gala

Tras el notable éxito de las galas infantil y de mayores, el equipo artístico encabezado por Enrique Camacho (Santa Cruz de Tenerife, 1984) ya trabaja en el acto central de los Carnavales. La ceremonia de Elección de la Reina se celebrará el miércoles con varias novedades, tales como la presencia sobre el escenario de un trío de presentadoras; y con sorpresas aún por revelar como la actuación de Abubukaka, la visita de Olga Tañón y una novedosa obertura, mucho menos multitudinaria que la de 2017.

El hilo conductor. "El tema central de estos Carnavales nos da tanto juego que no podremos hacer tanto como quisiéramos. El Recinto nos condiciona. Pero vamos a irnos a una fantasía que es... la fantasía particular de cada uno. Así ya lo hicimos en la ceremonia inaugural, que gustó mucho y acaparó críticas muy positivas. La historia de un niño será el hilo conductor. Él va a sacar toda la fantasía", avanza el máximo responsable de la Gala.

Las candidatas. "Quien piense que no serán las protagonistas se equivoca de espectáculo. Todo gira en torno a nuestras reinas, tiene que ser así. Habrá plataforma circular para ver el detalle de cada uno de los trajes, pues es un elemento que ayuda al lucimiento de las candidatas y al dinamismo del desfile. El año pasado fue una novedad, con un efecto muy espectacular y que llamó mucho la atención", expone Camacho.

Olga Tañón. "Ya quisimos traerla el año pasado, pero las conexiones áereas hacían imposible que viniera. Cuando se abrió la puerta, no lo dudamos. Curiosamente, en una reunión con las comparsas se acordó que un tema de Olga fuese uno de los puntos fuertes. Y ahí nos dijeron: ojalá que pudiésemos hacerlo con ella. Dicho y hecho, así será. Va a darle caché a la Gala, junto al trabajo de todos los grupos. Ella no viene solo a cantar, sino que se va a involucrar en una actuación que estamos acabando de perfilar", aduce el director.

Las presentadoras. "La idea surgió de imprevisto, y nos gustó. Nos pusimos a trabajar sobre esta idea y los ensayos demuestran que hemos dado con tres auténticas profesionales. Están colaborando al máximo, hasta el punto de que Berta Collado ha dejado de lado algunos compromisos televisivos para estar con nosotros desde este sábado", remarca. "Su entrega es absoluta", dice de las tres.

Obertura. "Vamos a irnos a un concepto de ceremonia contrario al que vimos el año pasado. El Caribe invitaba al jolgorio. Esta vez la alegría no va a faltar, pero nos vamos a un comienzo diferente que no implica un mogollón de gente. La obertura va a explicar qué significa la fantasía. Que al fin y al cabo, es algo que está en la imaginación de todos. Vamos a ver sobre las tablas del Recinto unas escenas muy, muy trabajadas", avanza el director a solo cuatro días de la Gala. Varios bailarines recrearán una historia que pretende seducir al espectador al inicio de casi tres horas vertiginosas.

Abubukaka. "Sí van a participar en la Gala, pero no podemos decir en qué. Aportarán algo tan necesario en una ceremonia de reinas como es el humor", declara Camacho. Para él, la Gala "no necesita innovar, necesita avanzar". "El problema es que apenas hay tiempos de ensayo. No puedo irme a escenas muy trabajadas con los grupos, porque sería un suicidio", justifica el profesional tinerfeño. Para el momento más esperado, el de la proclamación de la Reina, se trabaja sobre varias opciones "con efectos especiales". Uno de los secretos aún no revelados, quiénes compondrán el jurado.