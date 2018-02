Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2018 | "Confío en que la gente disfrute de mi puesta en escena con un traje innovador"

Aspirante número 13, lucirá la fantasía Yo disco, yo robot, del diseñador Borja Abreu, en representación de Ron La Indiana

Mascota durante años de la murga Las Rebotadas, que dirigía su madre, Cathaysa Machado tiene 26 años y es de La Orotava. Graduada en Pedagogía y estimuladora en Atención Temprana. Hace tres meses que concluyó su máster en Madrid y regresó a la Isla donde se enteró de que el casting de Borja Suárez continuaba abierto y se presentó, resultando elegida para lucir la fantasía del diseñador portuense. Confiesa que quería presentarse a Reina del Carnaval desde hace muchos años, pero sus estudios eran lo primero y le resultaba incompatible.

¿Ha participado en otros certámenes?

Con 18 años me presenté a Miss Tenerife y salí elegida segunda Dama de Honor. He desfilado en pasarela, pero lo he hecho como un hobbie, así como algo de fotografía, pero no es algo que a mi me apasione, yo quiero dedicarme profesionalmente a lo que he estudiado y quiero seguir formándome en ello.

¿Cree que cualquier mujer se puede presentar a Reina del Carnaval?

Sí, claro que sí. Cualquier mujer puede hacerlo, da igual la edad o la estatura. Hemos visto reinas que no han sido muy altas como Adtemexi Cruz, que para mi es la Reina que más me ha gustado. Esta claro que te tiene que gustar el Carnaval, pero cualquier mujer puede presentarse. Eso sí, hay que saber llevar a cabo las responsabilidades que conlleva ser candidata. Tener educación, buena presencia y muy responsable.

¿Considera que algunas candidatas ven el concurso como un trampolín?

Sí, pero para mi no. No es lo mismo el mundo de la moda que los Carnavales. Son cosas totalmente diferentes, pero entiendo que podría llegar a tener salidas.

¿Qué es lo más difícil de afrontar para una candidata?

Toda la preparación, acudir a todos los actos, los compromisos; saber hablar ante los medios de comunicación. Creo que conlleva muchas cuestiones, no es solo salir al escenario del Recinto Ferial la noche del día 7, sino que hay estar en buenas condiciones físicas y mostrar muchas responsabilidades. Pero hay muchas cosas positivas.

¿Qué Reina del Carnaval, ha quedado guardada en su memoria?

Adtemexi Cruz y la actual Reina del Carnaval, Judith López, que hizo una puesta en escena que me gustó muchísimo, muy tranquila y elegante.

¿Podría definir su fantasía con una palabra?

Innovadora.

Está a punto de salir al escenario del Recinto Ferial el próximo 7 de febrero. ¿Cómo se imagina ese momento?

No me lo imagino del todo. Sí quizás detrás de la puerta y escuchar mi nombre, con el diseñador dándome ánimos y yo con muchísimas ganas de enseñar la fantasía para que guste y que el público disfrute de mi puesta en escena. Que la gente vea que estoy disfrutando con el traje y no que el traje puede conmigo.

¿Mejoraría algo del Carnaval de Santa Cruz?

No. La verdad es que no.

En el caso de resultar elegida Reina ¿A quién le dedicaría su triunfo o de quién se acordaría?

Si lograse ser Reina, se lo dedicaría a mi diseñador Borja Abreu, a todo el equipo y también al patrocinador. Pero sobre todo a Borja porque está muy ilusionado y se ha portado muy bien conmigo. Casi tengo más ilusión por él que la que tendría yo.

¿Qué le sugiere la temática de la Fantasía para el Carnaval?

Me parece un tema bastante bonito aunque he comprobado que está más determinado por el mundo de las hadas. Pero en la fantasía y la imaginación de la gente cabe de todo.

¿Con qué fantasía sueña?

No se me ocurre ninguna fantasía. Soy más una persona que vive con los pies en la tierra.

¿Suele disfrazarse?

Suelo disfrazarme aunque no soy una muy fiestera, pero cuando lo hago, siempre me disfrazo con algo divertido con mi grupo de amigos y mi familia.

Tres defectos.

Soy una persona muy perfeccionista, peco de ello. Soy muy exigente conmigo misma y también con los demás. No descanso hasta hacer las cosas muy bien.

Tres virtudes.

Soy muy organizada, responsable y mis amigos me dicen que sé escuchar, que soy muy empática.

Aficiones.

El cine

Una película.

Todas las de Harry Potter. Soy muy fan

Un libro.

El último que me he leído es Historia de un náufrago hipocondriaco.

Una noticia que le haya impactado.

Lo que está pasando en Cataluña. Es algo grave para nuestro país.

¿Cómo se ve dentro de unos años?

Me veo acabando el doctorado, ya que es mi intención de hacerlo el año que viene. Y si es posible, dedicada a ello y trabajar en la Universidad, dando clases e investigando, sobre todo los temas relacionados con las altas capacidades con los niños de 0 a 6 años. Ese sería mi sueño.

<br/><br/><noiframe><ul id="questions"><li>¿Qué candidata será la Reina Adulta del Carnaval 2018?(Ordenadas según el sorteo de participación oficial)</li></ul></noiframe>