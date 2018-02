Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2018 | "Participé en la obertura de la Gala en 2013 y pensé: yo quiero ser candidata"

Aspirante número 12, lucirá la fantasía Luz blanca, del diseñador Tin Quintero, en representación de El gusto por el vino Canarias

Verónica Delgado tiene 22 años es graduada en Derecho y desde el año 2013 tiene claro que quería ser candidata a Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. "Participé en la obertura de la Gala y cuando vi al público desde el escenario; pensé que tenía que venir como candidata", manifiesta la joven que reside en Güímar.

¿Es la primera vez que se presenta a este tipo de certamen?

Sí.

¿Cómo le surgió la oportunidad?

Yo siempre había tenido la ilusión de presentarme, pero con el tema de la carrera dejé a un lado mi ilusión para priorizar mi formación. Conozco al diseñador desde que soy una niña y como este año finalmente no me fui a Sevilla a hacer el master, Tin me comentó que como me quedaba aquí quería que fuera su candidata.

¿Pensó mucho decir que sí?

Me lo dijo de sorpresa. Él ya estaba haciendo el traje y lo que me dijo fue algo así como: prepárate porque vas a ser mi candidata a Reina del Carnaval. Yo me quedé en estado de shock.

¿Se había presentado a otro tipo de certámenes?

Sí, por ejemplo en Güímar cuando tenía 16 años. También me presenté a Show Star en 2016 si no me equivoco. Además, he posado como modelo con Juan Carlos Armas.

¿Cómo se está preparando para la Gala?

Físicamente porque al final son dimensiones a las que no estás acostumbrada a cargar, pero también mentalmente en el sentido de saber a lo que te enfrentas. Al final cuando te entrenas mentalmente cuando te vas a enfrentar al reto es mucho mejor.

¿Qué es a lo que le tiene más reparo?

No te sabría decir porque es una mezcla de sensaciones. Es una mezcla de ilusión y espero que si me pasa algún problema lo sepa sacar. Lo que no quiero es que se me note.

¿Qué cualidades cree que debe tener la Reina del Carnaval?

Le tiene que gustar los carnavales tiene que tener espíritu carnavalero y tiene que saber representarlo. Al final es una fiesta y estás durante todo el año siendo representante del Carnaval y esto supone alegría diversión arte y tienes que transmitir un poco eso.

¿Es carnavalera?

Me encanta el Carnaval.

¿Ha estado en algún grupo?

No por lo que te comenté antes he priorizado mi formación. Salir en carnavales me encanta, pero lo que es participar activamente no. Aunque siempre he tenido la ilusión de meterme en una comparsa. Me encanta.

¿Qué es lo que quiere transmitir al público cuando esté sobre el escenario?

La ilusión que me ha hecho desde que soy pequeña estar en ese escenario. Es un sueño que no se puede explicar con palabras. Yo salí en la obertura de 2013 y cuando vi el público pensé: yo quiero estar aquí como candidata. Quiero que la gente vea las ganas que siempre he tenido de presentarme. Transmitir alegría, diversión y fuerza.

¿Ha seguido durante los últimos años la Gala?

Sí. Desde siempre incluso las pequeñas y también las mayores.

¿Alguna que se le haya quedado marcada?

La de 2013 por lo que le pasó a Saida fue un impacto. Se me quedó en la retina. Pero viéndolo por el lado positivo yo destacaría a Shaila Martín en el año 2000, que me encantó su traje. Era pequeña y me llamó mucho la atención. También me encantó Adtemexi, desde que la vi salir fue un flechazo. Me gustó su fuerza y su forma de transmitir.

¿Se puede adelantar algo de la fantasía?

Eso es un secreto hasta el día de la Gala. Lo único que puedo decir es que estoy encantada. Me siento muy identificada con la fantasía.

¿Cree que tiene posibilidades de ser Reina?

Sí como todas. Al final es una ilusión. Yo soy consciente también de que los otros diseñadores y candidatas están preparadas. Probablemente tienen unas fantasías espectaculares como todos los años. Así que, que pase lo que tenga que pasar.

¿Qué es lo que más le gusta del Carnaval?

Yo creo que estoy ahí con las comparsas y las murgas, porque soy muy murguera también, las finales no me las pierdo y las fases las intento ver siempre que puedo. Eso sí, si hablamos del Carnaval de calle me fascina el miércoles de sardina.

¿Cambiaría algo de la fiesta?

Yo creo que no. Quizás extremar la seguridad, aunque ya hay por la noche. También concienciar un poco a la hora de la gran cantidad de residuos que se genera.

¿Qué le parece el tema elegido este año?

Es un campo bastante amplio en el que se pueden explayar los diseñadores y los propios componentes de los grupos. Y el director de la Gala también tiene un campo donde poder mostrar su creatividad.

Si gana ¿a quién le dedicaría el título?

Pues a mis abuelos que ya no están y a una persona especial que falleció el año pasado. Al final ese es el motivo de lo que es la fantasía y las ganas de presentarme. Por supuesto, también al diseñador y a todo el equipo.

