"Me emociono al pensar en las chicas que año tras año intentan ser candidatas"

Luna Hibner, candidata a Reina del Carnaval de Santa Cruz número 11, con un diseño de Alfonso Baute, La magia del ritmo, y en representación del Grupo Fedola

Luna Hibner Hernández es la candidata a Reina adulta del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife más joven de esta edición de la fiesta, pues acaba de cumplir los 18 años. Dice, emocionada, que si gana, le dedicará el título "a todas aquellas chicas que intentan año tras año subirse al escenario de la Gala y no lo consiguen". "Soy consciente de que he tenido mucha suerte, pues fui elegida en el primer casting al que me presenté. Por eso, siento la responsabilidad de vivir esta experiencia por todas las chicas que sueñan con ser candidatas", añade Luna. Esta joven, residente en Arona, estudia Turismo, pero "quiero cambiarme a Periodismo".

¿Cómo se convirtió en candidata a Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife?

Encontré en las redes sociales un anuncio sobre un casting para ser candidata a Reina del Carnaval de Santa Cruz, organizado por el Grupo Fedola. Me apunté de manera inmediata, pues llevo desde hace mucho tiempo esperando a tener los 18 años para poder cumplir este sueño, el de subirme al escenario de la Gala adulta. Soy consciente de que he tenido mucha suerte, porque este era el primer casting al que me presentaba y fui la escogida. Aún no me lo creo, pues se habían inscrito unas 120 chicas. Cuando oí mi nombre, no pude evitar romper a llorar. Fui la más pequeña de la selección y ahora soy también la más pequeña de mis compañeras candidatas.

¿Y por qué soñaba tanto con aspirar a dicho título?

Cuando era niña bailé en una Gala de la Reina adulta de Santa Cruz, pues pertenecía a un grupo coreográfico de mi municipio, Arona. Al terminar, nos permitieron ir a la parte trasera del escenario y ver a las candidatas. Fue en ese mismo instante cuando me dije que yo algún día sería una de ellas. Y aquí estoy.

¿Por qué cree que fue la elegida en el casting?

Creo que fue porque les transmití mucha seguridad y confianza para defender la fantasía.

¿Podría describir con una palabra su traje?

Es mágico.

¿Cree que su fantasía tiene posibilidades?

Yo lo veo ganador.

¿Si gana, a quién le dedicará el título de Reina?

Me emociono al decir esto, pues se lo dedicaría a todas aquellas chicas que intentan año tras año subirse al escenario de la Gala de Santa Cruz y no lo consiguen, que se presentan a casting y no las cogen. Conozco a una de ellas, es amiga mía, y sé la ilusión que tiene y aún no lo ha logrado. Dedicaré mi experiencia a todas ellas. Siento la responsabilidad de vivir todo esto por cada una de estas chicas. Y, por supuesto, también le dedicaría el título a mi familia, al diseñador y a los patrocinadores, que han confiado en mí.

¿Cree que cualquier mujer puede ser candidata?

Por su puesto que sí, sin duda.

¿Qué supondría para usted ser la elegida?

Una responsabilidad muy grande y una gran alegría. No me lo quiero ni imaginar, sería algo tan maravilloso...

¿Cambiaría o mejoraría algo del Carnaval chicharrero?

Me encanta todo lo del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. El año pasado fue la primera vez que salí de noche, porque hasta entonces solo había disfrutado de las galas, de los concursos y de la fiesta durante el día. La verdad es que me llevé una sorpresa, pues me esperaba otra cosa, debido a todo lo que había oído. Me decían que era peligroso, pero fue todo lo contrario. El ambiente fue muy bueno y la gente, divertidísima.

¿Cuáles son sus aficiones?

Me gusta bailar, ir al gimnasio y me fascina viajar. Lo hago siempre que puedo.

¿Cuál será su próximo destino?

Nueva York. Me iré en noviembre, tengo los pasajes.

Tres virtudes.

Soy responsable, generosa y muy exigente. Esto último para mí es una virtud y no un defecto.

Tres defectos.

La verdad es que soy muy gritona, lo reconozco; también soy rencorosa y desordenada.

Una película.

La vida es bella.

Una canción.

Ángel, de India Martínez.

Una comida.

Los garbanzos.

Un libro.

Escoria.

Un color.

El violeta.

¿Campo o playa?

Campo.

¿Estudia o trabaja?

Estudio Turismo, pero me voy a cambiar a Periodismo, aunque la verdad es que me gustan muchísimo las dos cosas.

¿Cómo se ve en un futuro?

Trabajando como periodista deportiva. Y también con una familia, pero esto bastante más adelante.