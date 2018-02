El diseñador se muestra "orgulloso" de conseguir la Reina en el segundo año

Cristian Santana, el diseñador de Güímar que ideó Diosa Nivaria, afirmó ayer "estar muy orgulloso" del premio recibido ya que solo lleva dos años participando en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. "No puedo estar más contento, el año pasado obtuve una Segunda Dama de Honor y este año, la Reina". Con 25 años, Santana dirige en su taller un equipo muy joven de 15 personas. "El año pasado empezamos a trabajar en el taller desde cero, con muchas ganas e ilusión por participar en el Carnaval".

"Estoy muy agradecido al jurado por darme esta oportunidad y reconocimiento en la Gala de los Mayores porque también se habla de mi pueblo, al que estoy muy vinculado porque me gusta mucho trabajar con las asociaciones de vecinos, en las comisiones de Fiestas y con el Ayuntamiento. Es un orgullo, pero también una responsabilidad, llevar el nombre de mi pueblo a una fiesta tan reconocida en el plano internacional".

Santana explica cómo se desarrolló el proyecto creativo. "Tenía un diseño con el que empecé a trabajar y se me ocurrió el título Diosa Nivaria. Luego escribí el texto en el que comentaba la inspiración que tuve. La fantasía es un homenaje al Teide, a sus paisajes y con el sol de Tenerife, por eso la fantasía lleva soles; el rosado es un tributo a los colores del atardecer; el violeta y la forma de los picos ornamentales está pensada por los tajinastes, mientras que las plumas y el cuerpo blanco es un recuerdo a las nubes y la nieve", relata.

"Y además ha nevado en los últimos días en el Teide, osea que estoy muy contento con esta casualidad meteorológica", asevera Santana quien añade además que "sabía que Marta tenía que ser la candidata porque la conozco desde hace mucho tiempo, porque me ha escrito también coplas, y antes de terminar los Carnavales del año pasado yo ya le dije que fuera como fuera, tenía que ser mi candidata para esta gala".

El diseñador también pone el contrapunto emocionante del trabajo del diseño al comentar que "en diciembre pasado falleció mi abuela y casi no sale el traje porque no me encontraba con ganas, sin embargo, decidimos tirar para adelante". "Entonces cogimos el sol central de la fantasía para ponerle el nombre de mi abuela, Marina, y dentro le pusimos una foto de ella", revela mientras asegura que "cuando ganamos enseguida supe que no solo habíamos ganado Marta, todo el equipo y yo mismo, también estaban con nosotros dándonos su apoyo mi abuela Marina".

El joven diseñador confía en dar el salto el próximo año a la Gala de la Reina Adulta del Carnaval santacrucero, sin embargo reconoció que "es muy complicado si no se cuenta con patrocinadores ya que elaborar una fantasía para ese certamen requiere de una mayor capacidad económica", concluyó.