"Salir al escenario será un momento sobrecogedor; te tiene que vibrar todo el cuerpo"

Carolina Viera Gómez tiene 26 años y es técnico superior en Educación Física y Animación Deportiva. Ahora mismo trabaja como monitora deportiva en la Piscina Municipal de Güímar y tiene abierto un espacio co-working en Ofra donde, entre otras actividades, se imparten cursos de defensa personal y artes marciales. En un futuro, confía en poder aprobar las oposición para entrar a formar parte de la Guardia Civil.

¿Cómo se convirtió en candidata a Reina adulta del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife?

Este año no me iba a presentar a ningún casting. Llevaba unos años recibiendo respuestas negativas, así que había decidido no acudir esta vez. Sin embargo, fue Jonathan Suárez quien contactó conmigo poco antes del verano pasado. Yo había ido a un casting suyo el año pasado pero no me había escogido. En cuanto me lo planteó dije que sí inmediatamente, porque no me lo esperaba y me hacía mucha ilusión. Me dijo que había diseñado una fantasía pensando en mi y eso me llenó de muchísima ilusión y ganas.

¿Por lo que me cuenta ha participado en otros certámenes?

No exáctamente. Me he presentado a los casting cada vez que sabía que había alguno para candidata a Reina del Carnaval. Iba de cabeza. También he trabajado encima de la pasarela, pero nunca me he dedicado a ello. Nada fuera de lugar. Y a parte de eso me presenté a las Fiestas de Mayo, pero tampoco resulté elegida.

¿Cree que cualquier mujer se puede presentar a Reina del Carnaval?

Sí. Creo que no es una cuestión de físico, sino de la actitud que expresas. El Carnaval se lleva desde dentro, se vive, así que creo que no tienes que entrar en un determinado canon de belleza. Es más una actitud, de tener muchas ganas.

¿Considera que algunas candidatas ven el concurso como un trampolín?

Sí, puede que haya gente que utilice este certamen para luego dedicarse al mundo de la moda o de la imagen.

¿Qué es lo más difícil de afrontar para una candidata?

El poco tiempo que tiene una para organizar todo lo que hay que hacer, todas las galas y la agenda con la que tienes que cumplir. Tenía cierta idea, pero no me imaginaba todo lo que había detrás y que desde luego hago con muchísimas ganas e ilusión porque son más vivencias que puedo añadir a lo que es una experiencia excepcional y mágica como es la de ser candidata a Reina del Carnaval.

¿Qué Reina del Carnaval, ha quedado guardada en su memoria?

Adtemexi Cruz, con su fantasía Áurea, de Jorge González. Creo que fue una Reina espectacular, que luchó y defendió muy, muy bien, su fantasía.

¿Podría definir su fantasía con una palabra?

Magia

Está a punto de salir al escenario del Recinto Ferial el próximo 7 de febrero. ¿Cómo se imagina ese momento?

Será un momento impactante, sobrecogedor. Te tiene que vibrar el cuerpo entero de la emoción y la ilusión por vivir ese momento. Me imagino escuchar la música, a todo el público, a la gente que te apoya. Creo que será un momento muy llamativo, imborrable y mágico.

¿Mejoraría algo del Carnaval de Santa Cruz?

Está considerado uno de los mejores Carnavales del mundo y tenemos de todo en nuestra fiesta. Si durase un poquito más de tiempo... sería estupendo. Es que soy muy carnavalera.

En el caso de resultar elegida Reina del Carnaval ¿A quién le dedicaría su triunfo o de quién se acordaría?

De todas las personas que han estado conmigo en esta experiencia. De todos mis familiares, mi pareja, mi diseñador y todo el equipo que está detrás trabajando tan duro y que me han dado tanto apoyo.

¿Qué le sugiere la temática de la Fantasía para el Carnaval?

Me encanta. Creo que da juego a la magia que tiene el Carnaval.

¿Con qué fantasía sueña?

Ser coronada como Reina del Carnaval, sería inolvidable.

¿Suele disfrazarse?

Todos los años. En mi casa lo hemos vivido siempre, hacemos un carro y salimos toda la familia en un grupo muy grande. Mi disfraz favorito es el de negra culona, me lo paso genial. Me gustan los disfraces divertidos con los que pueda interactuar con la gente.

Tres defectos.

Cabezona, tengo un carácter muy fuerte y soy muy exigente.

Tres virtudes.

Soy atenta, cariñosa y responsable.

Aficiones.

Deportes. Estuve muchos años practicando baloncesto.

Una película.

El rey león.

Un libro.

Los juegos del hambre.

Su color preferido.

Naranja.

Una noticia que le haya impactado.

Todo lo que tiene que ver con el maltrato y la violencia. Me duele verlo y que no se erradique

¿Cómo se ve dentro de unos años?

Con mi negocio en marcha y como guardia civil, por qué no.