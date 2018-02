"El año pasado cuando vi salir a Laura pensé: en 2018 me toca a mí"

Rosalía Barreto, candidata a Reina del Carnaval de McDonald´s y la opinión de tenerife, se enteró hace dos años que aspiraría al cetro real de la fiesta de la mano de Daniel Pages y con el patrociono de ambas empresas. Por eso, cuando en la Gala del año pasado vio salir a la candidata, Laura Rodríguez, "me emocioné y pensé que en 2018 sería yo la que estaría en ese escenario".

Pages se puso en contacto con ella tras verla en las Fiestas de Mayo a las que se presentó Barreto. "Cuando me dijo que quería que yo fuera su candidata no me lo podía creer", indica, ya que conocía el trabajo del creador palmero.

Barreto afirma que vivió con especial ilusión la coronación de Amanda Perdomo, también candidata de McDonald´s y la opinión, que consiguió el cetro real en el año 2014. "Salió y dijo este escenario es mío", señala la joven chicharrera. Asimismo, guarda un recuerdo muy nítido de Cecilia Navarro, la también candidata de ambas empresas que fue Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife en el 2016.

En la recta final de esta experiencia, Barreto manifiesta que continuará trabajando como hasta ahora, preparándose física y mentalmente para afrontar el gran reto de desfilar con una fantasía, El Reino de los Trece Témpanos, que pesa alrededor de 400 kilos. "Hay que trabajar mucho el cuerpo, ir todos los días gimnasio para coger fuerza, pero también hay que concienciarse de lo que puede pasar y sobre todo de lo que quieres conseguir", argumenta. Ella trata de visualizarse recibiendo el cetro de Reina, aunque asegura que no puede evitar emocionarse porque "sería un sueño cumplido".