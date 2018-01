Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2018 | "El público debería poder tomar parte en la elección de la Reina del Carnaval"

Aspirante número 9, lucirá la fantasía Cumbre, del diseñador José Yeray Díaz, en representación de Dentalmep y Taller Las Zocas

Rocío Pérez cumplirá 22 años el próximo martes de Carnaval. Esta candidata a Reina tiene muy claro que el público debería poder tomar parte en la elección de la soberana del Carnaval, aunque apunta que el jurado siempre debe tener la última palabra, por lo que apuesta por una fórmula mixta como la que suelen utilizar algunos programas de televisión. Pérez trabaja como dependienta y vive en Costa del Silencio y tenía tantas ganas de presentarse que ella misma trabajó para encontrar un patrocinador que pudiera hacer realidad su sueño.

¿Es la primera vez que se presenta a un certamen como este?

Del Carnaval sí, me he presentado a la Gala del pueblo de toda la vida, pero en el Carnaval es mi primera vez.

¿Ha estado en algún grupo del Carnaval?

Estoy actualmente en la comparsa Cariocas.

¿Cómo está viviendo la experiencia?

La verdad es que genial. Es una ilusión que tengo desde hace años. A pesar de todo el ajetreo lo estoy viviendo con muchas ganas. Estoy súper contenta de poder cumplir este año mi sueño.

¿Es carnavalera?

Sí me encanta. Me gustan mucho las comparsas, pero también disfruto mucho con las murgas.

¿Cómo surgió la oportunidad de presentarse como candidata?

Yo el año pasado ya lo había intentado presentándome a varios casting y no tuve suerte. Este año mi diseñador Yeray estaba buscando empresas que lo apoyara en esta aventura. Entonces me puse en contacto con él y le pregunté si iba a hacer casting. Me dijo que lo principal era conseguir la empresa. Entonces yo le pregunté si podía ser yo la candidata si conseguía la empresa y me dijo que sí. Así que me puse manos a la obra, le pedí el proyecto y todo lo necesario para presentárselo a diferentes empresas y tuve la suerte de que me salieron.

¿Entonces fue usted la que se movió para tratar de conseguir patrocinador?

Sí, pero fue en conjunto. El buscaba por su lado y yo por el mío. Es verdad que hay empresas que dijeron que no, pero finalmente lo conseguimos.

¿Cómo se está preparando para el día de la Gala el miércoles 7?

La verdad es que en comparación con otras candidatas no estoy yendo al gimnasio de forma continua. Simplemente con la comparsa y el no parar de estos días me hace mantener el ritmo.

¿Qué cualidades piensa que debe tener la Reina del Carnaval?

Sinceramente pienso que tiene que gustarle el Carnaval. Que lo viva y que para ella sea una gran ilusión.

¿Qué quiere transmitir en el escenario?

Quiero que el público vea que lo logré y que es un sueño cumplido. Quiero que se me note que estoy satisfecha. La gente me pregunta si tengo nervios y la verdad, tengo esa cosita porque es una responsabilidad defenderlo sobre el escenario, pero quiero que los nervios no me jueguen una mala pasada. Quiero hacer ver que lo estoy disfrutando.

Tendrá un deseo muy fuerte cuando incluso se implicó en la búsqueda de patrocinador...

Sí. Desde que me dijo que si podía conseguir la empresa quise agotar todas las posibilidades que estuvieran en mi mano. Hacer todo lo que yo pudiera para que ese sueño se hiciera realidad y quedarme satisfecha.

¿Se puede adelantar algo de la fantasía?

Me encanta no puedo decir mucho más, pero estoy bastante contenta con ella porque es un trabajo muy bonito.

¿Cree que tienes posibilidades de ganar?

Yo pienso que sí. Obviamente hay diseñadores muy buenos, cada año el nivel sube. Pero pienso que sí, mi diseñador está empezando pero está apostando fuerte.

¿Qué es lo que más le gusta del Carnaval?

A parte de las comparsas y las murgas me encanta el Carnaval en la calle. Me gusta ver la imaginación que tiene la gente.

¿Suele disfrazarse?

Sí suelo salir todos los años. Incluso suelo ir a los Indianos en La Palma, porque es un Carnaval diferente otra forma de verlo pero me gusta.

¿Qué le parece el tema elegido este año para el de Santa Cruz?

Me gusta mucho porque da mucho juego para los disfraces.

¿Cambiaría algo del Carnaval?

Este año estaban barajando que votara el público y que pudiera elegir a su Reina. Yo creo que estaría bien que el público tomara parte en la Gala, pero que la última decisión la tuviera un jurado profesional. Pienso que la gente debería tener un porcentaje en la decisión y que contará la opinión de los carnavaleros, pero que la última palabra fuera del jurado.

¿Ha seguido la Gala de Elección de la Reina los años anteriores?

Sí hace años que no me pierdo ninguna.

¿Recuerda alguna en particular?

Si tuviera que destacar una Reina que me haya llenado me quedaría con Adtemexi y su fantasía Áurea. Me encantó su forma de salir al escenario y su actitud. Yo quiero transmitir lo que ella me transmitió a mi. Se me erizaron los pelos nada más salir el traje.

Si llegara a ganar ¿a quién se lo dedicaría?

Me emociono hasta de pensarlo. En principio se lo dedicaría a mi abuelo porque se que si llego a ganar tendría una luz especial por él. Y segundo a mi familia, mis padres y mi pareja.

