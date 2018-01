Mamelucos también se adjudica el Criticón y culmina así un año dorado

Mamelucos, en otra galaxia. La murga de la Casa del Miedo culmina su año más dorado con otra feliz noticia, su triunfo en el Criticón, que ayer le asignó el jurado de periodistas que cubrieron el concurso de adultas.

El plantel de Xerach Casanova fue premiado por la finura y riqueza de su letra En primera persona, donde son protagonistas los propios componentes del grupo, que relatan sus problemas cotidianos de forma veraz y auténtica. No en vano, las historias se corresponden con la realidad de cada uno de los integrantes del plantel.

Cuentan desde el equipo de letristas que fueron absolutamente rigurosos en la composición del tema. Tanto es así que uno de sus integrantes denunciaba que llevaba 12 años en su empresa sin un contrato indefinido; y finalmente no salió a escena porque le hicieron fijo unos días antes de comenzar el certamen. La canción tiene de todo: realidad, crítica, sátira... y también algunas gotas de humor.

El jurado tuvo en cuenta también el tema dedicado a la educación por parte de Los Bambones, que quedaron apeados de la final por vez primera en su historia; y a Burlonas, por la segunda de las canciones que llevaron a la final, en la que los libros fueron el hilo conductor.

El premio Enrique González Bethencourt a la mejor letra infantil va a parar a Rebobinados por su tema dedicado a los superhéroes. Es obra de Juan Bazzocchi, así que se da la circunstancia de que triunfan él y su hijo Airam, pues éste último fue quien escribió el repertorio completo de Los Mamelucos para este año de éxitos.

El veredicto del Criticón produce dos circunstancias inéditas: la primera, que una misma murga consigue triplete (primeros en Interpretación, Presentación y pemio a la mejor letra); y la segunda, que las formaciones asdulta e infantil que ganaron el concurso se imponen también en las votaciones de los periodistas. Para Rebobinados, el Enrique González amplifica el ya rotundo éxito que cosecharon en su concurso.

Bazzocchi, feliz

El galardón para Los Mamelucos, que se impusieron justamente en la primera edición del Criticón, supone un nuevo éxito para Airam Bazzocchi. Jefe de los letristas de la Casa del Miedo, aseguraba ayer que "es un reconocimiento más". "No me lo esperaba, porque nunca lo acierto quién lo va a ganar", apostilló.

Según les hizo saber el presidente del jurado, Pablo Afonso, se tuvo en cuenta la apuesta de Mamelucos "porque el tema era bastante elaborado". "Cuando surgió la idea, lo primero que hice fue comentársela a Xerach, a Pechi y a Tana; y luego a varios componentes más. El propósito era llevar un tema social a la final. Empezamos a desgranarla tras pedirle a cada integrante del grupo que nos dijeran qué problema tenían en su vida".

Bazzocchi se sentó con cada uno de los murgueros y obtuvo respuestas de lo más variopintas. "Lo que sí les pedí es que no me mintieran ni exageraran. El caso más especial fue el del compañero que nos contó que su madre había fallecido lamentablemente por una negligencia médica". En el momento de salir a escena, no pudo reprimir las lágrimas.

"Me gusta En primera persona porque tiene crítica y humor, hasta el punto de que nos reímos de nosotros mismos", apunta Bazzocchi. "Cuando se llevó el tema a la murga, el grupo quedó impresionado. Teníamos claro que era una canción para final. Al menos yo sí, aunque había gente que dudaba. Afortunadamente, funcionó muy bien".