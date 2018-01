Comienza la cuenta atrás para la Gala de Elección de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Apenas queda una semana para que la candidata de McDonald´s y La Opinión de Tenerife, Rosalía Barreto, se suba al escenario del Recinto Ferial de la capital con su fantasía El Reino de los Trece Témpanos. La aspirante junto con el diseñador, Daniel Pages, ultiman los preparativos para el desfile que esperan lleve a Barreto a recibir el cetro del Carnaval chicharrero.

Durante la mañana de ayer el diseñador de origen palmero y la candidata visitaron la redacción del periódico y el restaurante que la cadena de comida tiene en la plaza Candelaria. Los dos fueron recibidos por el franquiciado de McDonald´s en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Ramón Fariña, y el director de La Opinión de Tenerife, Joaquín Catalán, que les transmitieron el apoyo de ambas empresas para su participación en la Gala.

Tanto en la redacción como en el restaurante la joven y el diseñador pudieron saludar a los trabajadores de las dos empresas, que les desearon mucha suerte para la Gala, que se celebra el miércoles 7 de febrero.

El diseñador Daniel Pages llega a la Gala de esta edición del Carnaval después de que la candidata Laura Rodríguez obtuviera el título de Primera Dama de Honor en 2017 con la fantasía Oración Caribe, en representación de McDonald´s y La Opinión. Además, dos candidatas han conseguido el cetro real de esta fiesta en 2015 y 2017 luciendo fantasías creadas por el palmero con el apoyo de ambas empresas.

Pages apuntó que durante estos días el equipo está terminando de montar todas las piezas que conformarán la fantasía. "Ya casi está todo en pie y estamos terminando las piezas que llevará Rosalía, como el tocado", indicó.

A partir de este fin de semana comenzarán los ensayos para que la candidata pueda adaptarse a las dimensiones del traje, aunque Pages aseguró que confía en ella para defender la fantasía. "Lo hace muy bien y no tiene miedo, eso es importante", opinó.

El diseñador afirmó que este año el escenario también contará con una plataforma giratoria, un mecanismo que se estrenó el año pasado y que repite esta edición aunque con algunas diferencias. "Este año la plataforma está dentro del escenario no al final de una pasarela como pasaba en 2017", explicó.

A pesar de que en el ensayo de la Gala del año pasado, Pages tuvo un pequeño percance con una de sus fantasías en esta plataforma, el diseñador se muestra a favor de este mecanismo. "A mi sí me gustó y al público creo que también porque se puede ver el traje desde todas las perspectivas", valoró.

Pages ya ha cosechado este año galardones en el terreno carnavalero, pues el pasado domingo la candidata infantil Daniela Torres logró el título de Tercera Dama de Honor con la fantasía Diente de León, obra del diseñador palmero. Un título que espera sea solo el primero de este Carnaval.

Sin embargo, Rosalía Barreto aseguró no sentir más presión por el palmares que ya ha alcanzado el diseñador en los certámenes de años anteriores. "Presión ninguna, me da mucha seguridad, en mi opinión es el mejor diseñador sin menospreciar el trabajo de los demás", aclaró y manifestó que para ella "es un orgullo y un honor ser su candidata".

La chicharrera indicó que lleva varios años siguiendo el trabajo del creador palmero "y pensar que ahora me toca a mi, no me lo puedo creer, solo puedo decir que los sueños se cumplen".

Barreto aseguró que a medida que se acerca el gran día le cuesta más controlar los nervios. "Cuando llegue el momento de salir también estaré nerviosa, pero estoy preparada para afrontarlo", indicó.

La candidata de McDonald´s y La Opinión de Tenerife desfilará en tercera posición en la Gala de Elección de la Reina del miércoles 7 de febrero. Rosalía señaló que siempre quiso salir entre las tres primeras aspirantes. "Tuve suerte y cogí el tres, es un número que me gusta mucho y estoy muy contenta", aseguró.

Barreto confesó estar "enamorada" de su fantasía El Reino de los Trece Témpanos. "El traje ya es parte de mi y solo espero que a todo el mundo le guste y también lo sientan así", señaló. La joven explicó que el traje lleva un trabajo inmenso detrás. "Es una maravilla, cada pieza, cada pequeño aplique ha llevado mucho esfuerzo", argumentó.