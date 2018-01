"La gran diferencia con años anteriores es que esta vez dimos la talla en la final"

Ni Pico Ni Corto no subía al podio del concurso desde 2008, año en el que se alzó con un muy merecido Tercero de Interpretación. El mismo puesto que entonces rompe ahora una larga sequía para tan emblemático grupo del Carnaval. Los de El Toscal han pasado momentos muy difíciles pero recuperaron el encanto de la mano de Carlos Estévanez. Su entusiasmo e ilusión han sido claves para devolver a la 'Ni Pico' allí donde merecía. Así que su galardón del viernes es... histórico.

Ni Pico vuelve a codearse con las mejores. ¿Es un Tercero histórico?

Sí, la verdad es que sí. Estamos muy contentos, en una nube todavía. Es histórico por muchos motivos. A mí, esto me supone el primer gran premio después de 20 años de trayectoria. Ganamos y se nos pasaron un montón de recuerdos por la cabeza, en mi caso los de dos décadas completas. Al final, resulta que tanto sacrificio sí vale la pena.

¿Qué significó subir al podio?

Fue una recompensa extraordinaria y la culminación de un recorrido largo. Por eso estoy tan feliz. No solo por mí y los míos, sino por toda la gente que está alrededor de la murga. Sentir que uno ha aportado aunque sea un granito de arena para dar esta felicidad a toda la familia de Ni Pico Ni Corto es algo muy grande, algo que no se puede describir con palabras.

¿Se lo esperaban?

Cuando terminamos de actuar, los propios compañeros de otras murgas nos felicitaban y de algún modo nos hicieron creer que sí, que era posible estar en los cartones. Estábamos en muchas quinielas y eso ya se agradece muchísimo. Pasara lo que pasara, yo estaba contento. Pero la ratificación del veredicto del jurado trajo la definitiva explosión de alegría. Fue algo grande, muy grande.

¿Qué fue lo que más les llenó de su actuación del viernes?

Que saldamos una asignatura pendiente porque estuvimos al mismo nivel que en la fase, algo que no habíamos conseguido en años anteriores. En concursos pasados nos clasificábamos, sí, pero luego nos faltaba dar la talla el último día.

¿Les pesó ser los últimos en salir a escena?

Al final, nunca sabes. Yo siempre digo: el mejor puesto es el que te toca. Antes de cantar es verdad que se te hace un poco larga la espera. Lo bueno y lo que quiero agradecer es que quedaban aún muchos espectadores en el Recinto y nos vio mucha gente. No fue una mala experiencia.

De Ni Pico impactó, sobre todo, su gran rajazo final.

No lo llamaría rajazo. Por lo menos, no lo entendimos así ni fue la intención. Fue una reflexión que queríamos hacer para todo el mundo; no iba por nada en concreto. No lo cantamos para nosotros, sino en general. Fue llevar a una letra del concurso el mensaje que ya habíamos dado en algunas entrevistas que había hecho contigo. Creo que en el concurso sobra fanatismo, hace falta cordura. Y eso es lo que cantamos.

Cuénteme el momento de conocerse el veredicto. ¿Qué pensó cuando le dieron el accésit a Diablos?

Por un lado piensas que sí y por otro lado piensas que no. Una vez que nombraron a Diablos, podías pensar que el Tercero era para nosotros. O que podíamos quedarnos sin nada. Pero pasa todo tan rápido que ni lo asimilas.

O sea, que vieron inalcalzables a Mamelucos y Zeta Zetas. ¿Estuvieron estas dos murgas en otra dimensión, a otro nivel?

El mismo viernes no tenía esa sensación porque no las había visto actuar a todas. Pero Los Mamelucos ya marcaron el son del concurso con su actuación en las fases. Este año han demostrado estar un escalón por encima de todo el mundo. Cuadraron la actuación perfecta. Sonó limpio, claro, todo a tiempo y con una serenidad exquisita.

¿Son ellos la mejor murga de este tiempo?

Ha sido la mejor murga de este concurso, sin duda. Llevan muchos años trabajando a un nivel altísimo y han demostrado una grandísima regularidad en estos tres o cuatro últimos Carnavales. En este 2018, yo incluso te diría que fueron mágicos. La presentación con los efectos sonoros de los animales es brutal. Y el repertorio, sobresaliente. Yo me alegro mucho por ellos. Es una casa en la que siempre me han tratado con cariño y respeto; y especialmente en los momentos malos.

¿Qué le pareció la eliminación de Bambones?

Tengo muy buenos amigos allí y sé que es un mal momento para ellos. Pero esto es así; a veces les toca a unos y en otras ocasiones, a otros. No voy a entrar en que tenían que estar en la final, porque para eso existe un jurado. Lo que sí me gustaría decir es que hay que respetarles, no hacer sangre ni ser ventajistas. No me agrada que se haga mofa ni burla de ellos. Hay que respetar a todas las murgas en general. Y en particular a ellos como la referencia que han sido y que son. Seguro que seguirán siendo Los Bambones, la gran muga que todos admiramos. De eso no tengo ninguna duda.

¿Hay que cambiar la composición del jurado?

Se cambie lo que se cambie, nunca va a llover a gusto de todos. Si se pone gente que no conoce el mundillo para nada, evidentemente mal, muy mal; pero si ponemos gente que tiene relación con las murgas, entonces se va a decir que tienen preferencias. Lo que hay que hacer es respetar el fallo, nos guste o no; y no creer en conspiraciones ni componendas.

¿Qué significará para Ni Pico ir a Candelaria por primera vez en tanto tiempo?

Una ilusión y una experiencia nueva. Con tanta fiesta, casi ni nos dimos cuenta pero durante la celebración sí dijimos: "oye, que este año vamos a Candelaria". Va a ser una oportunidad increíble la de poder compartir nuestro repertorio con las murgas premiadas de ambos concursos y para mí, como director, algo único.

Dieron el Borja Reyes a Javi Lemus, ¿fue especial dedicárselo a un colega que es también un amigo?

Sabes que con Zeta Zetas y con Javi Lemus en particular hay un feeling muy especial. Por su sencillez y naturalidad en el escenario es un director que me encnta. Lo admiro mucho. Y estoy muy feliz de haberle dado un premio que para nosotros significa y supone tanto, nada más y nada menos que el Borja Reyes. Fue un momento muy especial para los dos y su emoción sobre el escenario confirma que le hacía mucha ilusión. La decisión no fue mía sino de toda la murga. Hicimos la votación el día antes de la final y la mayoría le eligió a Javi. Es un tipo extraordinario y me alegró por él.