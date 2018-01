Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2018 | "Si gano, el título se lo dedicaré a mi abuelo, que ya no está con nosotros"

Aspirante número 8, lucirá la fantasía Belice, del diseñador Santi Castro, en representación del Centro Comerical Añaza-Carrefour.

Rocío Díaz Medina está convencida de que el número ocho, posición en la que se subirá al escenario del Recinto Ferial como candidata a Reina del Carnaval de Santa Cruz, le dará mucha suerte. "Es un número que le encantaba a mi abuelo, que ya no está, y que también es muy importante para mi familia, aunque hemos decidido no desvelar por qué", cuenta esta joven chicharrera de 20 años. Dice que si consigue el título, se lo dedicará, sin duda, a su abuelo. Rocío indica que es modelo de fotografía y pasarela, aunque en la actualidad se encuentra en paro. Espera conseguir pronto trabajo y sueña con tener un hogar y dos hijos. Todavía no ha visto su fantasía, porque su diseñador quiere que sea una sorpresa. Aún así, Rocío Díaz cree que tiene posibilidades de ganar, pues "confío muchísimo en mi diseñador y en su equipo".

¿Cómo se convirtió en candidata a Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife?

Un amigo mío me envió un enlace por Facebook de la convocatoria del casting de Carrefour y me apunté corriendo. Fui la elegida entre 15 chicas. No me lo creía. Cuando escuché mi nombre, rompí a llorar y me costó parar. Sentí algo muy especial, algo increíble, es que no puedo explicarlo con palabras. Desde que soy pequeñita me encanta el Carnaval y, aunque suene a tópico, siempre había soñado con ser candidata a Reina de la fiesta de Santa Cruz de Tenerife.

¿Por qué cree que usted fue la elegida?

Pues porque creo que soy la chica adecuada para la fantasía. Y es que mi traje se parece mucho a mí.

¿Cree que cualquier mujer puede ser candidata a Reina del Carnaval chicharrero?

Por supuesto. Solo es necesario ser simpática y muy alegre, y que te guste el Carnaval. Aquí lo importante no es ser guapa ni delgada. Cualquier chica podría presentarse y las animo a que lo hagan, tengan la edad que tengan.

¿Podría describir su traje con una palabra?

Pues la verdad es que no lo he visto aún. Mi diseñador quiere que sea una sorpresa hasta última hora. Tan solo me han enseñado el tocado y es enorme y muy colorido.

¿Cree que su fantasía tiene posibilidades?

Claro que sí, aunque no lo haya visto. Confío muchísimo en mi diseñador y en todo su equipo.

¿Qué supondría para usted ganar y ser la Reina?

Para mí sería un auténtico orgullo poder representar al Carnaval de Santa Cruz de Tenerife.

¿A quién dedicaría el título?

Sin duda alguna, a mi abuelo. Él ya no está. A él le gustaba mucho el número ocho, es un número muy importante para la familia y, casualmente, me ha tocado ser la octava en subirme al escenario del Recinto Ferial. Confío en que este número me va a dar mucha suerte.

¿Podría explicarme por qué es tan importante para su familia el número ocho?

La verdad es que no puedo, es algo muy privado, preferimos que eso se quede en nuestra intimidad. Espero que lo entienda.

Tres virtudes.

Me sé desenvolver muy bien, soy muy alegre y humilde.

Tres defectos.

No puedo controlar mis nervios, pues soy muy ansiosa. Y ya no tengo más defectos.

¿Cuáles son sus aficiones?

Me encanta leer, maquillar y maquillarme, y peinar.

¿Mejoraría algo del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife?

No cambiaría nada. Para mí es el mejor Carnaval del mundo.

Una película.

Bajo cero.

Una estilo musical.

La bachata.

Un programa de televisión.

Cámbiame.

¿Campo o playa?

Playa.

Un color.

El negro y el dorado.

Una comida.

Los espaguetis.

Un libro.

La mecánica del corazón. Es una historia muy bonita, es que yo soy muy romántica.

¿Trabaja o estudia?

Soy modelo de fotografía y pasarela, pero ahora estoy en paro. Quiero estudiar algo relacionada con peluquería y estética.

¿Qué noticia le ha llamado más la atención en los últimos meses?

Todo lo relacionado con atentados y también lo de Cataluña.

¿Cómo se ve en un futuro?

Ojalá que con trabajo, una casa y una familia.

¿Hijos?

Sí, la verdad es que me gustaría dos, una niña y un niño.