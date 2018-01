"Intento verme con la fantasía, pero no hay manera de imaginar la magia que se vive en la Gala"

Minerva Hernández Hernández tiene 24 años y vive en La Laguna. Es graduada en Derecho y ahora está estudiando para su siguiente certificado de Inglés y un postgrado a distancia de Derecho Medioambiental. No ha participado en eventos de belleza y es la primera vez que se sube al escenario del Carnaval como candidata a Reina cumpliendo así con uno de sus sueños. Además lo hace de la mano Daniel Pages, un diseñador que ha creado fantasías que le han cautivado por su "fuerza y elegancia".

¿Cómo se convirtió en candidata a Reina adulta del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife?

Daniel Pages se puso en contacto conmigo hace dos años a través de las redes sociales porque yo era muy fan de su trabajo y lo seguía. Entonces me envió un mensaje para saber si yo quería ser candidata suya para 2018 porque me dijo que tenía pensado un diseño para mi. Así que no me lo pensé porque es un sueño que he tenido desde que tengo uso de razón.

¿Ha participado en otros certámenes?

No. Esta es la primera vez que me subo a un escenario para un evento de estas características o de belleza. Es cierto que me habían propuesto alguna cosa antes relacionada con la moda y la belleza, aunque nunca me había llamado la atención. Solo he querido presentarme a la Gala de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife porque es el único certamen que siempre soñé participar.

¿Cree que cualquier mujer se puede presentar a Reina del Carnaval?

Creo que lo que hay que tener es ilusión por el Carnaval, pero claro que cualquier mujer se puede presentar si tiene ganas y le gusta el Carnaval.

¿Es dura la preparación?

Es dura porque te sometes a unas rutinas y entrenamientos que si antes no estabas acostumbrada se te puede hacer duro con las dietas, pero es más que nada una adaptación, ya que una vez que estás dentro, lo haces.

¿Qué es lo más difícil de afrontar para una candidata?

Creo que lo más complicado es la preparación psicológica, porque la preparación física te puedes preparar, pero la responsabilidad que conlleva ser candidata es más complicado. No lo veo como una presión porque no la siento, sino la responsabilidad que asumes porque hay mucha gente que confía en mi. Yo también confío mucho en mi, pero te tienes que preparar para el momento en el que sales al escenario y defiendes la fantasía que luces porque son muchos meses de trabajo.

¿Qué Reina del Carnaval, ha quedado guardada en su memoria?

La fuerza de Amanda Perdomo cuando lució Poderosa Amazona y la presencia y saber estar de Cecilia Navarro, que vistió Arena Blanca del Desierto, ambas candidatas de Mc Donald's y la opinión de tenerife, con diseños de Daniel Pages.

¿Podría definir su fantasía con una palabra?

Inolvidable.

Está a punto de salir al escenario del Recinto Ferial el próximo 7 de febrero. ¿Cómo se imagina ese momento?

He intentado ponerme en esa situación muchas veces. De hecho escucho la música en mi casa o lo que veo del traje en el taller e intento visualizarme dentro de la fantasía y la apertura de las puertas del escenario, pero creo que por mucho que me lo imagine es imposible hacerme una idea, aunque imagino que será un momento de muchísima ilusión y con muchísimos nervios. Tengo muchas ganas de que llegue ese momento, pero creo que no hay manera de imaginar algo que se asemeje a la magia que voy a vivir esa noche.

¿Mejoraría algo del Carnaval de Santa Cruz?

Es uno de los mejores Carnavales del mundo, muy grande, por lo que creo que deberíamos aprovechar más el tirón y ampliar el marco internacional para darle más impulso, pero creo que es un Carnaval estupendo, que se vive muy bien; que la gente lo disfruta muchísimo desde el primer minuto hasta que termina. Así que solo creo que se debería exportar más la idea de que tenemos el mejor Carnaval del mundo.

En el caso de resultar elegida Reina del Carnaval ¿A quién le dedicaría su triunfo o de quién se acordaría?

De mis patrocinadores, de Autoinsular Citroên porque sin ellos nada podría haber sido posible; de mi diseñador y de todo el equipo que tiene porgue confiaron en mi desde un principio; y de mi familia también, que me ha estado apoyando mucho.

¿Qué le sugiere la temática de la Fantasía para el Carnaval?

Me gusta mucho el tema, creo que la imaginación de los carnavaleros es muy grande y se verá en la calle. Creo que es un tema que dará mucho juego.

¿Con qué fantasía sueña y quiere que sea realidad?

Con convertirme en Reina del Carnaval.

¿Suele disfrazarse?

Sí. Siempre, porque me encanta. De hecho el Carnaval siempre lo he vivido desde la calle, nunca desde dentro. Yo soy de las que cada año, entre noviembre y diciembre estoy movilizando a mis amigas para comprar las telas, cortar... Soy muy fan de la pistola de silicona.

Tres defectos.

Tengo más de tres. Creo que a veces soy un poco desastre, pero cuando veo lo desastre que soy me convierto en alguien muy exigente. Creo que eso es también un fallo, y tiendo a confiar demasiado en la gente.

Tres virtudes.

Soy muy responsable, muy amiga de la gente a la que quiero de verdad; nunca les fallo. Y me considero una persona muy empática.

Aficiones.

Hacer deporte, porque es la forma que tengo de desconectar de todo. Y me encanta leer.

Una película.

La vida es bella.

Un libro.

Uno solo... Bueno, Wonder, que es el último que me he leído.

Su color preferido.

El rosa.

Una noticia que le haya impactado.

El retroceso que ha tenido los avances en igualdad de la mujer así como el maltrato, los abusos y acosos a las mujeres. Me impacta que a día de hoy tengamos que seguir leyendo noticias de este tipo.

¿Cómo se ve dentro de unos años?

Espero que trabajando de lo que estudié en mi carrera quiero darle una vuelta y espero que sea aquí. Confío en haber cumplido más sueños de los que tengo apuntados en mi lista.