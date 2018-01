Sones en una noche de fantasía

Después de que durante las dos últimas semanas las trompetas fueran las protagonistas del ambiente en el Recinto Ferial, el escenario del Carnaval cambió ayer de registro al acoger el son y el ritmo de las agrupaciones musicales. Una decena de grupos, uno más que en el concurso del pasado año, ofrecieron su repertorio en un espectáculo que se desarrolló de forma ágil y ante un público tan escaso como fiel.

El primero en llenar de ritmo y color el Centro Insular de Ferias y Congresos fue Chaxiraxi. Sus más de 40 componentes inundaron el Recinto Ferial de sonidos carnavaleros en los que no faltaron las congas y las panderetas, mientras sus disfraces alegraban con sus lentejuelas plateadas y plumas de colores. El equipo de Juan Antonio Mujica eligió Santa Lucía y Son de la Loma para ganarse los aplausos del público, que se hizo notar con sus vítores.

Los 20 minutos con los que contó también Caña Dulce para su actuación fueron de igual forma bien aprovechados. El equipo de Juan Ramón Febles se atrevió con una canción inédita, hecha exclusivamente para este momento. Bajo el título Cosas, los 31 integrantes cantaron a la felicidad y a la amistad, mientras que con Oración al remanso, que incluyó puesta en escena, quisieron hacer un homenaje a la pesca. Gracias, lo siento, te amo fue el tema escogido como broche final, adornado con los movimientos de sus trajes verdes, amarillos, azules, rosados, naranjas y violetas.

Los presentadores, Alberto Catalán y Rosa Vidal, dieron paso en tercer lugar a Teiderife, que iluminó al público con sus vestidos de neón. Lo malo se va bailando. Este mensaje fue el que mandó al público la agrupación dirigida por Ángel Hemilio Hernández. A pesar de los fallos en el equipo de sonido, los casi 40 miembros de este colectivo recibieron los aplausos de los asistentes tras defender esa canción. Con la segunda elegida para el concurso, Plenas, los integrantes pudieron entonarla, aunque también con algún que otro sobresalto.

Los ganadores del certamen del pasado año, Salsabor, salieron en el cuarto lugar y arrancaron con un tema inédito, mientras que para luchar por el premio de Interpretación escogieron a Michael Jackson. Hicieron su propia versión de We are the world, una balada con la que querían ayudar a que "el mundo brille" que después se convirtió en un tema lleno de salsa y que terminó con el sonido de un timple. Como arma final, la agrupación de Urbano Daniel García optó por un popurrí de Disney que levantó al público de sus asientos. La treintena de integrantes dejaron el escenario con los grandes vítores de los asistentes, llevándose consigo una fantasía que recordaba a los años de esclavitud.

Los Yuppies, Pintando de carnaval nuestro siglo de oro, deslumbraron con su diseño lleno de brillos rosados y plateados en busca del primer premio de Presentación. Con sus voces y los bailes de tres niñas en primera línea del escenario, también quisieron animar a los aficionados, primero con La raya roja y luego con Gente que sí, gente que no.

Al cierre de esta edición restaba por actuar la mitad de las agrupaciones musicales -Sabor Isleño, Nobleza Canaria, Siboney, Tajora las Palmitas y Cantares Luz de Luna-, así como la entrega de galardones, que la opinión de tenerife da a conocer hoy.