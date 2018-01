La Piñata y Candelaria, las opciones de volver a ver la canción con Los Nietos

La segunda del viernes de Mamelucos fue una canción que por su estructura da la sensación de ser de usar y tirar; sin mayor recorrido después del concurso. Pero nada más lejos de la realidad, ya que al margen del partido de vuelta previsto para este fin de semana, tanto los Mamels como Los Nietos de Sary Mánchez ya trabajan para volver a subirse juntos al escenario durante estos carnavales. "Bueno, esperemos que se pueda en el Certamen de Candelaria, porque principalmente eso significaría que ellos han ganado premio en Las Palmas; y si no, nosotros los invitaríamos que vinieran ese día. No sabemos si en algún viaje en otra isla coincidiremos y también está la propuesta de que el fin de semana de Piñata se vinieran a Tenerife, pero no sé si lo lograremos", señalaba ayer Xerach Casanova.