"Será maravilloso oír mi nombre, que se abran las puertas y salir al escenario"

Aspirante número cuatro, representando a Diario de Avisos - El Español, con la fantasía Mi sueño una realidad, del diseñador Santi Castro

Saida Prieto regresa cinco años después del fatídico accidente que sufrió en la Gala 2013 y que estuvo a punto de costarle la vida cuando ardió tras la puerta del escenario por los efectos pirotécnicos utilizados por el diseñador Willy Jorge en la fantasía de otra de las candidatas. Ahora con 30 años, y estudiante de tripulación de cabina, está a punto de cumplir con el sueño que se truncó hace cinco años.

¿Cómo surgió la idea de volver a ser candidata a Reina del Carnaval?

Este año no busqué nada. Todo vino de sorpresa gracias a Diario de Avisos y El Español con el gran diseñador Santi Castro. Me mueve la sangre carnavalera que tengo, pero también mi sueño aún por cumplir, que se quedó en 2013 arruinado en una rampa y sin poder salir. Dicen que las cosas que realmente se desean llegan solas y me he dado cuenta de que eso es así. Lo que sucedió en 2013 es algo que está en mi pasado, y quiero dejarlo en el pasado porque lo he sufrido durante cinco años que se cumplen ahora.

¿Cree que cualquier mujer se puede presentar a Reina del Carnaval?

Por supuesto que sí.

¿Considera que algunas candidatas ven el concurso como un trampolín?

Puede que haya candidatas que lo vean así; otras lo vemos como un sueño, una ilusión por lucir sobre el escenario de la Gala una fantasía extraordinaria. En mi caso, como siempre digo, tengo sangre carnavalera y comparsera desde que era muy pequeña, y es ya un sueño salir al escenario, y si eres proclamada Reina sería alucinante porque todas queremos ganar.

¿Qué es lo más difícil de afrontar para una candidata?

Creo que los nervios, es lo que peor llevo. No por ansiedad o por algo malo, estoy supernerviosa por las sensaciones tan bonitas que estoy viviendo con los patrocinadores y mi diseñador. Pero cuando las cosas me gustan las hago con muchísimas ganas e ilusión. En cuanto al entrenamiento y mantener la forma física no se me hace difícil pues voy al gimnasio todo el año y soy bailarina en una comparsa.

¿Qué Reina del Carnaval ha quedado guardada en su memoria?

Una de ellas fue sin duda Carmen Gil, con su fantasía Imperio (2012), un diseño también de Santi Castro. Me marcó mucho cómo defendió su fantasía y la dulzura que expresaba. Una mujer fantástica que tuve la oportunidad de conocer y es una casualidad que haya sido un diseño de Santi Castro.

¿Podría definir su fantasía con una palabra?

Sueño

Está a punto de salir al escenario del Recinto Ferial el próximo 7 de febrero. ¿Cómo se imagina ese momento?

Es algo que me he intentado imaginar muchas veces. Son un cúmulo de sensaciones que se quedaron estancadas hace cinco años. Son muchas emociones e inquietudes en las que pienso; las expectativas que pueda tener el público, si me recibirá bien o no. Creo que será algo maravilloso y espectacular. Solo quiero que se abran las puertas, escuchar mi nombre y salir al escenario. Sinceramente, adónde he llegado ya me siento triunfadora, pero quiero que llegue esa noche para sentir y disfrutar como otras candidatas. Es mi sueño.

¿Mejoraría algo del Carnaval de Santa Cruz?

Para mi es tan maravilloso que no creo que cambiase nada. Tenemos murgas, comparsas, Carnaval en la calle, Cabalgata anunciadora, la celebración del concurso de Ritmo y Armonía que le da vida a la calle y potencia la imagen del Carnaval de cara al turismo...

En el caso de resultar elegida Reina del Carnaval ¿A quién le dedicaría su triunfo o de quién se acordaría?

Me acordaría de mi familia, se lo dedicaría a Santi Castro y a todo el equipo que ha trabajado tan duro en mi fantasía y me ha dado tanto amor.

¿Qué le sugiere la temática de la Fantasía para el Carnaval?

Magia.

Tres defectos.

Tengo defectos como todo el mundo pero a raíz del accidente, la vida me ha hecho ver las cosas de manera muy diferente. Se cambia mucho, y para mi me ha hecho bien aunque me haya quedado con el cuerpo con las secuelas que tengo, pero me ha enseñado muchas otras cosas. He mejorado en muchos aspectos. Quizás como defectos podría señalar que soy celosa en general, con mi pareja y amigos. También soy algo tozudita aunque no soy nada orgullosa cuando me hacen ver que estoy equivocada, y soy muy maniática porque necesito estar arreglada siempre y que mi casa esté ordenada.

Tres virtudes.

Soy muy cariñosa, demasiado. Me encariño mucho aunque ya he aprendido algunas lecciones; soy apasionada en todo lo que hago, y puedo llegar a reírme con todo. Antes quizás no era así, pero he aprendido a relativizar las cosas y poner énfasis en las cosas que realmente importan. El accidente me ha hecho ver que la vida no solo gira en torno a un físico ni de cuestiones materiales. Hay muchas otras cosas que hay que valorar.

Una película.

Ghost

Un libro.

La mecánica del corazón, de Mathias Malzieu.

Una noticia que le haya impactado.

Lo que está ocurriendo con el procés catalán. Estoy muy cansada de este tema.

¿Cómo se ve dentro de unos años?

Trabajando en el sector para el que estudié. Terminé mi formación como azafata de tierra y ahora quiero terminar tripulación de cabina. Me veo con mi familia, arropada y luchando como lo hemos hecho siempre. Con mi pareja, mi hija creciendo y me vería con otro hijo más. Me querría ver feliz.