"Es reconfortante que haya gente alegre porque Bambones no haya pasado"

Varias son las murgas que aparecían en las quinielas previas y se quedaron definitivamente sin final. Pero por encima de todas, un nombre, el de Bambones, que después de 35 años presenciará la lucha por los premios desde la grada o la televisión. Una sensación tan sorpresiva como extraña que ayer trataba de digerir su director, Primi Rodríguez.

¿Cómo ha asimilado Bambones, y usted de forma particular, este no pase a la final?

Bueno, intentando comprender y aceptar las cosas, interiorizando lo que piensas, y analizando bien cómo actúas porque tienes una responsabilidad de llevar un grupo y debes dar ejemplo. Ya esta noche [por ayer] nos veremos y ya se comprobará cómo está la murga, pero seguro que cada uno se lo toma de una forma diferente. Yo me lo tomo con resignación porque es lo que toca, ya que cuando vas a un concurso debes acatar lo que decida un jurado, ya sea tras lograr un premio o quedándote fuera de la final como ahora. Solo queda seguir hacia adelante.

¿Pudo dormir el miércoles?

Poco porque el fallo fue tarde, y ya a las siete y media ya tenía que estar de nuevo levantado. Dormí, pero peor es el levantar que lo ves todo mal. Tengo un mal despertar.

¿Cómo pudo haber puntuado el jurado para no meter a Bambones?

Supongo que no les gustamos a la mayoría, pero no sé en qué se basaron para puntuarnos bajo.

¿Y qué hay que cambiar del jurado?

No lo sé, no lo sé. Y si llego a saberlo tampoco lo diría porque no creo que fuera el mejor momento para definirme en estos temas, y todo lo que diga podría usarse luego en mi contra.

¿En la actuación del martes qué pudo influirles más de forma negativa? ¿La elección de los temas, el parón por el fallo del sonido, o cantar después de Mamelucos que tan bien lo hizo?

Después de la impresionante actuación de Mamelucos la gente estaba arriba y espera seguir ahí, pero nuestros temas no eran de levantar al Recinto, ni tenían esos golpes tan tremendos como sí tuvieron ellos; era otro estilo y otra forma. ¿El parón? Te enfrías tú y se enfría el ambiente, es lógico, pero eso fue solo algo de mala suerte, aunque afortunadamente nos dimos cuenta antes de empezar. Y sobre los temas creo que los dos eran más para escuchar y dejar para la final algo más festivo y letras desenfadadas. Seguimos pensando que eran los temas para cantar en fase y no estamos arrepentidos para nada.

¿Ha tenido la percepción de que había mucha gente en la bajadita esperando a que Bambones no pasara?

Estoy ausente del Facebook y eso me ha librado de darme cuanta de algún tipo de corriente. Supongo que sí habrá gente que nos espere en la bajadita, como a todo el mundo. Mientras no se falte al respeto, si se alegran, perfecto. Es reconfortante que haya gente alegre porque nosotros no hayamos pasado. Pero eso es normal, pasa en todos los ámbitos de la vida.

¿Y cree que hay murgueros que se han alegrado más por la ausencia de Bambones que por su propia clasificación?

No lo sé, no los he visto. He estado algo aislado. Si se han alegrado, repartir felicidad siempre es bueno.

Más allá de cómo califiquen todo esto, ¿el no estar en la final puede llevar a la murga a replantearse algo?

No creo, pero el año que viene me queda muy lejos todavía. Queremos pasar este Carnaval lo mejor posible, y ya luego se hará balance. Pero lo que sí tenemos claro es que no vamos a cambiar nuestra forma de ser ni la forma de ver las murgas. Tenemos muy definido lo que somos, y aunque siempre hay variantes que surgen, pero premeditadamente no va a haber ningún tipo de giro.

¿Seguirá siendo para ustedes la letra lo más importante?

Siempre. Pero es que creemos que son la parte más importante de todas las murgas, porque de ahí venimos. Cada vez que le contamos a alguien la historia de las murgas le hablamos de sus letras, desde los tiempos de Franco, el ingenio, la Ni Fú-Ni Fá... Esa es la murga, lo demás es Got Talent.

¿Pero no le hace replantearse que seguramente haya varias murgas en la final que hayan hecho valer una puesta en escena vistosa por encima del resto?

Eso habría que preguntárselo al jurado, porque no sé cómo y el qué está valorando. Y ese es un gran inconveniente que tenemos. Burlonas pasó, es verdad que última, pero pasó, y su aval son las letras; Mamelucos tuvo grandes letras y fueron un cañón sin tanta parodia. Es cierto que ahora las murgas se están dedicando mucho a las parodias, y puede que hayan valorado eso... Pero ni idea sus criterios.

¿No guarda Bambones para el próximo año los dos temas de la final?

No, no. Nosotros vamos a cantar los cuatro temas, e incluso que esos dos temas de la final los cantaremos incluso más porque la gente no los habrá oído, ni está en Youtube, y nos los pedirán.

¿Qué se siente cuando la gente ha promovido que Bambones cante justo antes de la final por fuera del Recinto?

No, no, el espectáculo y la final están dentro. Agradecemos todos esos apoyos, pero por fuera del teatro solo cantaba la Fú-Fá. Hay ocho murgas que han trabajado mucho y me parecería una falta de respeto tanto a nuestra forma de ser como a ellos. Debemos animar a las murgas que están y también a las que no están, porque hay otras 13 murgas que seguro han pasado una mala noche y que hubieran deseado que la semana acabara de una manera diferente. Debemos animar, felicitar a la que gane, y ya el viernes de Cabalgata disfrutar de la calle.

¿Qué puede suceder en el Recinto cuando hay mucha gente que parece estar planteando no ir a la final porque no canta Bambones?

No creo que eso suceda. Si alguien no va a ir seguro que se la venderá a otro porque habrá quienes la busquen. Yo le diría a la gente que fuera, aunque cada uno es totalmente libre de ir. Yo creo que el Recinto estará lleno y de nuevo será una gran fiesta como siempre lo ha sido la final. Y ya está. Nosotros somos solo una murga y la final es un gran acto para disfrutarlo.

¿Y usted dónde la va a disfrutar? Si es que la va a disfrutar...

Intentaré hacerlo, claro. Muerto de envidia, y no sana... Mi entrada se la he dado a mi hijo para que vaya con su madre. No tengo entrada y no creo que me empiece a mover para buscar otra. Ya la veré por la tele.

¿Sería incluso más conveniente no estar en el Recinto?

Como nunca he estado en esta situación no sé cómo será. Lo que no voy a hacer es no ir para no aguantar a que me digan cosas y esconderme. Ni que fuera Michael Jackson. Que te halaguen y sientas el apoyo seguro que se agradece.