Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2018 | "Una Reina del Carnaval tiene que tener vocación y ser conocedora de la fiesta"

Aspirante número dos, representando a Fuente Alta, con la fantasía 'Renacida', del diseñador Jorge González.

Carmen Laura Lourido tiene 33 años y esta es la segunda vez que se presenta para conseguir ser Reina del Carnaval de Santa Cruz. Para esta chicharrera, que trabaja como administrativa, quien se lleve el cetro el próximo 7 de febrero debe tener vocación carnavalera y ser conocedora de la fiesta a la que va a representar. Amante de las comparsas asegura que es partidaria "de vivir el Carnaval desde dentro".

Usted ya se presentó el año pasado al certamen ¿por qué ha decidido repetir?

El año pasado me presenté con el diseñador Antonio Santos y este año Jorge González me ofreció la posibilidad de repetir la experiencia de su mano y no dudé en decirle que sí.

¿Cómo le dijo que quería que fueras su candidata?

Fue en el mes de abril del año pasado. Se puso en contacto conmigo a través de un mensaje y me dijo que si estaría dispuesta a repetir la experiencia. Entonces no me lo pensé dos veces y como me gusta tanto el Carnaval dije que sí. Me encanta el diseñador, sus fantasías y como proyecta el Carnaval en el escenario.

¿Cómo está viviendo por segunda vez la experiencia?

Es distinta. La verdad es que ya sabes a lo que te vas a enfrentar, pero creo que la ilusión hace que sea distinto aunque te hayas presentado una primera vez.

¿Cómo te estas preparando para el gran día?

A parte de ir al gimnasio que es algo obligatorio en una candidata a Reina del Carnaval, tienes que prepararte también mentalmente para poder afrontar ese día con la máxima seguridad. También intento participar en la realización de la fantasía en el taller, creo que es algo muy importante para poder sentirte segura.

¿Este año se ha implicado más en su preparación?

Este año me he implicado más porque se que va a pesar más, por lo que he intentado hacer más ejercicios de fuerza. Las dimensiones del traje son las mismas, pero el peso es superior por los elementos y tienes que ir más preparada físicamente.

¿Qué es lo más difícil de afrontar para una candidata?

Para mi lo más difícil es el primer paso sobre el escenario. De todas formas, cuando sales al escenario todo se transforma. A lo mejor detrás te sientes un poco insegura y piensas si lo vas a poder defender bien. Pero no se que es lo que ocurre, cuando pasas la puerta no te pesa el traje, no te molesta, es una sensación muy bonita.

¿Qué cualidades cree que debe tener una Reina del Carnaval?

Tiene que ser conocedora de su Carnaval, creo que es súper importante que sepas responder cuando te hacen una pregunta. Te tiene que gustar el Carnaval y transmitir sobre todo los tres minutos que estás sobre el escenario que realmente eso es lo que te gusta hacer.

¿Crees que algunas candidatas ven el concurso como un trampolín?

Yo creo que muchas candidatas y diseñadores intentan coger a una candidata que sea modelo o que tenga cierta experiencia en una pasarela para tener más seguridad en el momento de salir. También hay candidatas que a lo mejor que quieren enfocar su trayectoria hacia la moda. En mi caso la verdad es que no, es por vocación. Yo estuve en una comparsa también, Danzarines Canarios, aunque ya había salido primero con los Rumberos en una Cabalgata. A partir de ahí he sido muy aficionada a las comparsas y a vivir el Carnaval desde dentro.

¿Qué es lo que más le gusta del Carnaval?

El concurso Ritmo y Armonia es lo más que me gusta, además de las candidatas adultas.

¿Suele seguir la Gala?

Sí la sigo desde que se celebraba en la plaza de España. Me gusta verla siempre hasta el final.

¿Qué quiere transmitir al público cuando salga al escenario?

Amor por el Carnaval. Ser candidata y todo lo que conlleva tiene que gustarte mucho el Carnaval para poder hacerlo. La gente se fija solo en la parte bonita, salir al escenario, el Coso y la Cabalgata, pero toda la preparación que lleva y el estar disponible siempre a parte de tu vida normal, es demasiado.

¿Puede adelantar algo de la fantasía?

Se llama Renacida y para mi es un recorrido a mi trayectoria y tiene un sentimiento caído desde el cielo.

¿Le gusta disfrazarse?

Sí me gusta salir y disfrazarme, pero soy más partidaria de vivir el Carnaval desde dentro.