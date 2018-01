"Cualquier mujer podría aspirar al título, pues esto no es un concurso de belleza"

Ana Deisy Sabina, de 29 años y trabajadora social, será la encargada el 7 de febrero de romper el hielo en el desfile de candidatas a Reina del Carnaval de Santa Cruz. Está encantada con ser la primera. Esta joven, que actualmente reside en La Matanza, aunque pasó su infancia en Candelaria, repite en el escenario del Recinto Ferial, pues ya en el año 2013 fue una de las aspirantes a Reina. En aquel entonces su traje no consiguió el beneplácito del jurado. Asegura, "aunque la gente no me crea", que está "viviendo" esta segunda oportunidad como si fuese la primera vez, incluso, "con más ilusión, nervios e intensidad". "Necesitaba repetir porque no me quedé a gusto con aquel desfile, pues sé que puedo hacerlo mejor", cuenta. Ana Deisy defiende que cualquier mujer puede ser candidata, pues "la Gala del Carnaval no es un concurso de belleza ni un desfile de modelos".

¿Cómo se convirtió en candidata a Reina adulta del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife?

Me enteré del casting de Alcampo y me lancé de cabeza. La verdad es que tuve mucha suerte porque éramos 22 chicas. No me esperaba ser la elegida, por lo que fue muy emocionante para mí. Cuando oí mi nombre, mi cara lo decía todo, no podía dejar de sonreír. Lo había conseguido.

Usted ya participó en la Gala de 2013, ¿por qué quiere repetir?

Necesitaba y quería repetir porque no me quedé a gusto con el desfile que realicé aquella primera vez, pues sé que puedo hacerlo mejor. Tuve problemas con el traje en el escenario y me quedé con esa espinita. Además, la experiencia para mí fue maravillosa y esa misma noche decidí que tenía que volver a intentarlo. Cinco años después estoy aquí otra vez.

¿Entonces, esta vez estará menos nerviosa?

Aunque la gente no me crea, estoy viviendo esta segunda oportunidad como si fuese la primera, incluso, "con más ilusión, nervios e intensidad". No sé cómo explicarlo, pero lo que estoy sintiendo es algo nuevo.

¿Por qué cree que usted fue la elegida en el casting ?

Supongo que les gustó la forma en la que me desenvuelvo en los escenarios y porque soy lo que buscaban para la fantasía.

¿Cree que cualquier mujer se puede presentar a Reina del Carnaval?

Por supuesto que sí. Solo hace falta tener ganas y adorar nuestra fiesta. La Gala de elección de la Reina del Carnaval no es un concurso de belleza y tampoco es un desfile de modelos.

¿Podría definir su fantasía con una palabra?

Espectacular.

¿Mejoraría algo del Carnaval de Santa Cruz?

Me gustaría que la fiesta durara más días.

Tres defectos.

Soy muy exigente; siempre quiero acaparar demasiado y soy despistada.

Tres virtudes.

Soy responsable, organizada y siempre acabo todo lo que comienzo.

Aficiones.

El ballet, el cual lo practico desde pequeña; leer e ir al cine cada vez que puedo.

Una película.

Moulin Rouge.

Una comida.

La pasta.

Un libro.

Memorias de una geisha.

Su color preferido.

El azul.

Una noticia que le haya impactado.

Todo lo que tiene que ver con la inmigración.

¿Cómo se ve dentro de unos años?

Me gustaría seguir ejerciendo de trabajadora social, porque me encanta, y me gustaría viajar mucho.

¿Hijos?

Aún no lo tengo claro. Por ahora, ni de asomo.