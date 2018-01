Detrás del rotundo e histórico éxito de la murga ganadora en 2017 se esconde lo que sus componentes llaman "el milagro de Zeta Zetas". Responde al nombre de Pablo Moreno y fue la solución que halló el grupo tras la salida de David Padilla, uno de sus fundadores y su director musical hasta hace unos años.

"Hubo un momento crítico, a ver si salíamos o no", cuenta Pablo, todo humildad. "Estábamos a finales de octubre y no teníamos a nadie que se hiciera cargo del apartado musical, esencial en el engranaje de cualquier grupo murguero. "Javi Lemus me dio la oportunidad de demostrar si yo valía. Y tiramos hacia delante", recuerda.

Moreno no olvidará nunca la primera vez que se puso frente a sus compañeros en el local de ensayo, en el Mercado de La Salud. "Yo sabía que la murga estaba nerviosa y tenía miedo. David Padilla es historia de Zeta Zetas y llevaba toda una vida con ella. Los chicos estaban asustados, así que me puse delante de ellos para quitarles la presión. Les dije: que me caiga todo, que a mí no me conoce nadie. Si hay palos, que sean para mí".

Pablo no tiene un buen recuerdo a nivel musical del primer año. "Diría que no afinamos ni una nota", asegura. Pero la impresión general fue buena y los de Lemus se colaron en la final con su hombre espejo. "Lo importante era salir. Yo sé que mucha gente se quedó esperando más de nosotros, pero para los componentes, el milagro fue seguir adelante".

La perseverancia y la constancia de Zeta Zetas halló recompensa al cabo del tiempo. Fue en 2017, gracias al teletransporte. "El año pasado fue un cúmulo de experiencias positivas. Se nos incorporó mucha gente de Rebotados, que nos ayudó a nivel musical; y ganamos en seguridad. La entrada de Besay redondeó el nivel de los tenores. Y el Primero fue un premio al esfuerzo de tantos meses", enuncia.

Moreno, sin formación musical, se considera autodidacta y cree que se le pegó "algo" de su etapa en un coro. Aunque sea uno de los grandes pilares de Zeta Zetas, apenas suma cinco años de murguero. "Dos como componente y tres como director musical". Hoy por hoy, es un bastión fundamental junto a Martel, Brito, el propio Lemus, Josito... De su jefe, asegura que es su gran apoyo y amigo. "Es la persona que ha confiado en mí y quien me respalda en los momentos críticos... Soy alguien de bajones, alguien a quien afecta que las cosas no vayan bien, y ahí Javi es clave".