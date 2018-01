Las adultas arrancan con contundencia

Las murgas adultas llegan con argumentos. Pese a la ausencia de los dos primeros premios el año pasado (Zeta Zetas y Mamelucos, que cantarán el miércoles y el martes respectivamente) la primera fase del concurso por excelencia del carnaval chicharrero arranca esta noche en el Recinto Ferial (20:30 horas) con una nómina de ocho grupos (más de la mitad femeninos) entre los que al menos cinco optan seriamente, al menos sobre el papel, a meterse en la final del próximo viernes. Triquikonas, como terceras el año pasado, son las teóricas cabezas de serie de esta eliminatoria.

Doble revancha. Así, la noche arrancará con la actuación, en calidad de teloneros, de Mamelones, terceros de Interpretación en el certamen de las Infantiles. Ya en concurso romperán el hielo los Trapaseros, que tras pinchar el año pasado tratarán, al menos, de volver a meterse en la quiniela de los aspirantes. Después de los realejeros llegará el turno de La Traviata, otra de las candidatas a todo y que también está convencida de desquitarse de lo sucedido en 2017, cuando para muchos fue apeada de la final de manera sorpresiva. MasQLocas llegan con la intención de confirmar su progresión de estos últimos años, si bien tendrán el hándicap de lidiar con el listón dejado por los dos grupos anteriores.

El punto álgido. El ecuador de la velada está reservado para Triquikonas, una de las murgas que más público arrastra y que, como suele ser habitual en las de Almudena Domínguez, tratará de dejar un buen sabor de boca en la eliminatoria antes de tirar su arsenal más potente en una final donde son ya fijas. La incógnita es saber si su tercer premio de 2017 es más acicate para la mejora o presión. Las terceras féminas de la noche serán Burlonas, la grata sorpresa en las fases del pasado carnaval y en clara progresión amparadas en una sólidas y argumentadas letras. En la que es la fase más diversa geográficamente hablando, las Noveleras de Granadilla serán las sextas en actuar. Dejar un buen sabor de boca en su décimo aniversa rio es su principal pretensión.

Diablos y sus fases. Con Diablos Locos, pese a que los trónicos no actuarán antes de las 12:00 de la madrugada, se espera otro momento álgido de la noche. Los de Masi Carvajal buscan repetir la gloria alcanzada por última vez en 2015, aunque como primer paso tiene como asignatura el ofrecer una fase acorde a su categoría, un nivel que no han alcanzado en sus últimas eliminatorias, en las que incluso ha peligrado su pase. Klandestinas, en octavo lugar y con el serio riesgo de cantar para un Recinto prácticamente vacío, tendrán la com plicada papeleta de cerrar la noche.

Lo que falta. En las otras dos fases, a celebrar martes y miércoles, serán siete las murgas que actúen cada día. Mañana les tocará el turno a Tras con Tras, Los Que Son Son, Desbocados, Triqui Traques, Mamelucos, Bambones y Chinchosos; mientras que para el miércoles quedan marchilongas, Zeta Zetas, Diabólicas, Ni Pico Ni Corto, Trabas, Jocikudos y Ni Muchas Ni Pocas.

El jurado. El jurado de Interpretación estará integrado por los periodistas Natacha Llarena y Leo Santisteban; el director de cine, Cándido de Armas; la representante del equipo artístico de Comba Producciones, Anjara Yanes Hernández; el fundador del Coro Polifónico de la Universidad de La Laguna, Juan Carlos Camacho; la cantante Esther Alfonso Da Costa; la licenciada en Pedagogía del Lenguaje Musical, Saray Rojas Talavera; el actor José Castillo; y la poeta Christina Conde Negrín. Serán los encargados de puntuar a las ocho mejores murgas que estarán en la final del viernes 26. Mientras tanto, el jurado del apartado de Presentación está integrado por la licenciada en Bellas Artes, Leticia Zamora Méndez; la directora de arte, María del Carmen Rodríguez Ortega; y la docente en patronaje, diseño y confección textil, Nancy Tonini Fuentes.

Entradas. La presentación de las tres fases correrá a cargo de Pilar Rumeu y Eugenio González. Las entradas para asistir a cada una de las jornadas están a disposición del público en las taquillas del Recinto Ferial, al precio de 5 euros. Su horario de funcionamiento será de 10:00 a 13:00 horas y desde las 17:00 horas hasta la conclusión de cada fase. También pueden ser adquiridas por internet, a través de la plataforma www.ticketea.com.