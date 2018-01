La Policía interviene para separar varias peleas entre integrantes de murgas infantiles

Ha vuelto a pasar. Agentes de la Policía Local tuvieron que intervenir la madrugada de este sábado para separar varias peleas entre niños y niñas de las murgas infantiles tras la lectura del veredicto del concurso del Carnaval chicharrero, el primero que se celebra este 2018.

Varios testigos presenciales aseguraron a LA OPINIÓN DE TENERIFE que los nervios ya venían caldeados durante el concurso y la situación empeoró tras la lectura de los resultados del concurso, que ganó en Interpretación Rebobinados.

Según estos testigos, los hechos ocurrieron en los pasillos de las gradas, donde se encontraban integrantes de las murguitas escuchando el veredicto. Al menos vieron cuatro trifulcas. "En una de ellas, la Policía tuvo que intervenir para separar a dos integrantes de murguitas que se estaban agarrando por los pelos", aseguraron estos testigos.

Estas fuentes añadieron que la cosa no fue a más debido a que había agentes muy cerca de la zona en la que se armaron las peleas. "La cosa no pasó a mayores porque los agentes estaban al lado e intervinieron en un momento. No sé qué habría pasado si no llegan a actuar tan rápido".

No es la primera vez que se producen peleas en los concursos de murgas infantiles. Los testigos aseguraron que es "una vergüenza" no solo que sean "relativamente frecuentes", sino que "se intenten silenciar". "Es lamentable ver a gente tan joven, chicos y chicos, peleándose de esa manera. Eran unos cuantos pero daba mucha pena ver a la policía separándolos".

Estas fuentes añadieron que son casos que no representan a todas las murguitas y solo protagonizados por pocos componentes pero añadieron que no debería ocurrir ni una sola pelea entre niños, cuya participación en el Carnaval debe servir para aprender valores, no para acabar peleándose por un veredicto o por diferentes discrepancias.