Una apuesta que se repite

El concurso de murgas ya tiene presentadores. Cuatro maestros de ceremonias para otros tantos días, pero en parejas que ya han mostrado absoluta solvencia en ocasiones pretéritas. La organización ha determinado que un mismo dueto, el formado por Pilar Rumeu y Eugenio González, se ocupe de las tres fases (entre el lunes y el miércoles), los tres días a las 20:30 horas en el Recinto Ferial.

La gran final del viernes quedará a los mandos del incombustible Alexis Hernández, toda una referencia en el ámbito murguero; con el desparpajo de Laura Afonso a cargo de las entrevistas en el backstage. Como ya ocurrió el pasado, ambos se repartirán la responsabilidad de dar a conocer la lista de premiados. Será seguramente a una hora más tardía que en 2017, pues esta vez participará una murga más -serán ocho- y el horario de arranque será el mismo (20:30).

Laura Afonso, que ha sido designada para participar de tres de las grandes ocasiones del Carnaval (la inauguración, la Gala de la Reina y la final murguera), no disimula su satisfacción. "Afronto la responsabilidad con una sonrisa, porque estoy encantada", apunta. "Este año me eligieron para la Gala y la verdad es que tenía cierta preocupación por que me quitaran las murgas, pero al final no", dice entre risas. "Es que para mí es una cita casi sagrada", resume.

Afonso se declara feliz de compartir la finalísima con el magisterio de su compañero Alexis, un auténtico número uno en lo suyo. "No concebimos el concurso sin él", afirma. Y su sentimiento es el mismo de la mayoría de aficionados y componentes de los grupos, que profesan un respeto casi reverencial a una figura emblemática del certamen. "No solo en Carnavales, sino en folclore y cultura es una enciclopedia abierta. Me da mucha seguridad saber que estará al otro lado, aunque ocupemos sitios y roles diferentes. En realidad, hasta el momento de revelar el veredicto solo nos comunicaremos a través del pinganillo. Yo aprendo de él y me canta consejos y recomendaciones", revela Laura.

Aunque aún no se han destapado aún los grandes secretos de la final, Afonso agradece "el estilo americano" que escogió para el concurso Enrique Camacho hace algunos años. Y cuenta una anécdota. "Gracias a los vídeos que introdujeron y se grabaron en los locales, entré yo", afirma esta exmurguera y periodista de la radio autonómica. "La final ha dado un cambiazo con el nuevo formato. Lástima que el Recinto se esté quedando pequeño, porque la repercusión del concurso ya es nivel Rolling", dice.

La locutora, que hasta fue componente del jurado en 2014, agradece que todas las murgas le traten desde el respeto y el afecto. Es la consecuencia de un trabajo serio, pero hecho desde el entusiasmo. "Es que este género me encanta; soy de las que no faltaba al concurso ni un día cuando era niña". Además, su opinión sobre las murgas ya es de las más autorizadas. "Estos días surgen muchos debates. Que si la forma de comunicar el veredicto no es la mejor, que si las puntuaciones, que si el jurado... Pero los cambios hay que hacerlo con la cabeza fría, no metidos en faena", receta.

La apuesta por Rumeu

De las fases se ocupará la pareja formada por Pilar Rumeu y Eugenio González, que ya saben lo que es trabajar juntos . "Me hace muchísima ilusión. Nada más proponérmelo, dije que sí. Van a ser tres días intensos porque no dejo la presentación del Telenoticias", advierte esta carnavalera de corazón.

"Desde siempre me han gustado mucho las murgas. De pequeña, cuando eran los concursos siempre en casa nos preparábamos todos para sentarnos juntos y seguirlos por televisión. Es algo que vivo muy intensamente. De hecho, uno de mis primeros trabajos -en Canal 7 del Atlántico- fue cubrir los Carnavales y concretamente las murgas", recuerda.

Rumeu, curtida en mil experiencias de altos vuelos, tiene claras cuáles son las claves para que su trabajo salga a pedir de boca. "El objetivo es que las murgas sean las grandes y únicas protagonistas junto a sus aficiones. Nosotros pondremos nuestro granito de arena para que el espectáculo luzca y sea dinámico", apunta.

"Le pondremos las mismas ganas el lunes, el martes y el miércoles. Es una decisión tomada por la organización y espero que todo salga bien", asegura sobre la elección de una misma pareja de presentadores para las tres fases. Aún quedan localidades para las eliminatorias, no así para la final, si bien la última opción de hacerse con un asiento será a través de las propias murgas.

La cuenta atrás para una de las grandes citas del Carnaval chicharrero ya ha comenzado y la elección de los maestros de ceremonias no puede ser más acertada. Cuarteto de ases para cuatro días vertiginosos.