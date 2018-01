Los Rebobinados salvan una primera fase de murgas infantiles con escaso público y casi sin autoridades

Destaca por su disfraz la murga Los Retorciditos

Unos más desafinados y otros brillantes; letras ingeniosas y repertorios soporíferos; disfraces convertidos en obras de arte y diseños para salir del paso. Esto fue lo que ofreció la primera fase del concurso de murgas infantiles del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, celebrada el jueves por la noche en el Recinto Ferial. Pero hubo algo en lo que los seis grupos participantes destacaron por igual, independientemente de que su actuación fuese mejor o peor: en la ilusión y entrega de los pequeños que forman la cantera del Carnaval chicharrero. Y esto a pesar del escaso público y de que las gradas de autoridades estuviese prácticamente vacía.

Si se tiene en cuenta el entusiasmo de los niños, todas las murgas que actuaron el miércoles aprobaron con matrícula de honor el examen de subirse al escenario de la fantasía. En relación a las actuaciones, es cierto que unas destacaron más que otras. Sin duda, el sobresaliente fue para los pequeños de Rebobinados, que ofrecieron un repertorio y voces magistrales, mezclando el humor, la crítica, y también la emoción con un particular homenaje a sus superhéroes, "mamá, papá y los abuelos". Asimismo, destacaron con su segundo tema Los Retorciditos, inspirado en las nostálgicas canciones de los Payasos de la Tele. En disfraces, brillaron los diseños de Los Retorciditos, convertidos en extraterrestres, y de Triqui Traquitos, convertidos en arlequines. El exceso de tareas para casa por parte de los colegios; la pobreza, y "la falta de interés" del Organismo Autónomo de Fiestas por las murgas infantiles fueron algunos de los temas más cantados.

Los Retorciditos. Los 60 pequeños de Los Retorciditos, murga fundada en 2009 y cuyo local de ensayo se encuentra en Granadilla, fueron los encargados de romper el hielo. Con su primer tema, Un as bajo la manga, convirtieron el escenario en un casino para jugar a criticar, entre otros asuntos, "la demasiada tarea que nos mandan en el cole"; las microalgas; la comida "basura", y que "no haya parques infantiles en Santa Cruz". También dedicaron un homenaje a las cuatro murgas infantiles que se han quedado sin participar en el Carnaval chicharrero y criticaron a "aquellos a los que no les gusta vestirse de magos, a los que invitaron a marcharse a Las Palmas". Con su segundo temas, Con cuatro lonas y un telón, creamos un mundo de ilusión, los Retorciditos hicieron un divertido recorrido por las canciones de los Payasos de la Tele, que utilizaron para pedir que no haya animales en los circos, que se acabe con la pobreza infantil y que los conductores respeten los pasos de peatones, con especial atención a la zonas en las que hay colegios. El disfraz, Nuestra Misión: Salvar Fantasía, brilló con luz propia, en sentido literal. El diseño los convirtió en originales extraterrestres.

Triqui Traquitos. Los 38 componentes de Triqui Traquitos, murga fundada en 1985 y cuyo local de ensayo se encuentra en la santacrucera calle de La Noria, subieron al escenario convertidos en carnavaleros arlequines, con un diseño denominado La perfecta melodía. Con su primer tema, Para peso el de mi etiqueta, los pequeños murgueros se pusieron en la piel de un niño hiperactivo. Contaron, mezclando el humor y también la seriedad que requiere este asunto, cómo es el día a día de un menor con el Trastorno por Déficit de Atención (TDAH). Aprovecharon esta letra para criticar que se castigue a los niños sin recreo en los colegios y para denunciar las colas que se sufren cada día en la autopista del Norte. Para esto último utilizaron la popular canción de Luis Fonsi Despacito, ironizando con que "la mejor terapia para un niño hiperactivo es conducir desde El Sauzal hasta Santa Cruz". Con su segunda canción, Buscando y pensando, al final terminé copiando, ofrecieron un letra de crítica sobre, fundamentalmente, las "copias" en el Carnaval, lamentando que "algunas murgas se crean que esta fiesta es suya" y con un repertorio quizás no demasiado infantil.

Sofocados. Los 58 niños de Sofocados, murga fundada en 1994 y cuyo local de ensayo se encuentra en María Jiménez, realizaron un particular viaje con su primer tema, Viaja con nosotros a diferentes destinos, miles de aventuras se cruzarán en el camino, realizando paradas en Sevilla, África, México y Nueva York, entre otros lugares, para pedir "un mundo unido, sin guerras ni fronteras, y en el que todas las personas sean buenas". Con su segunda canción, ¿Quién no ha tenido un bolígrafo en su vida?, pintaron de colores el escenario. Con el rojo, denunciaron la falta de hidroaviones para apagar los incendios que se producen en las Islas; con el marrón, lamentaron la invasión de microalgas que han sufrido las playas; con el rosa, realizaron un homenaje a los pequeños que están enfermos; y con el verde, señalaron que no han perdido la esperanza para que el mundo sea mejor, "sin atentados ni pobreza", y para que las murgas infantiles también puedan tener una final como ocurre con el certamen de las murgas adultas. Lucieron el disfraz Un sofocado desde el lejano oriente, con su katana para defender a la gente.

Los Carricitos. Los 30 componentes de los Carricitos, murga fundada en 1983 y cuyo local de ensayo se encuentra en el Mercado del barrio de La Salud, se subieron al escenario con un original disfraz, Un mundo de fantasía. Con su primer tema, Entre aplicaciones y tecnología, los Carricitos te cuentan su día a día, utilizaron las posibilidades que ofrece un teléfono móvil para "sacar fotos" a las gradas de autoridades "prácticamente vacías", en donde es cierto que solo se encontraban dos ediles, las responsables de Fiestas y de Vivienda, las nacionalistas Gladis de León y Carmen Delia Alberto; y para "expulsar del grupo de WhatsApp" a los niños que acosan a los demás. Asimismo, homenajearon a las murgas infantiles y a aquellas que se han marchado del Carnaval por diferentes motivos. Con su segunda canción, A tiempos revueltos, sonrisa de un niño, criticaron el sistema educativo y pidieron a la sociedad que ayude a aquellas personas que duermen en la calle.

Los Lenguas Largas. Los 43 pequeños de Lenguas Largas, murga fundada en 2003 y cuyo local de ensayo se encuentra en el Mercado de La Salud, se convirtieron con su disfraz en Los chicos de Liverpool. Con su primer tema, recordaron a varios superhéroes, aprovechando para homenajear también a los grupos que no han podido este año participar en el Carnaval de Santa Cruz. Con su segunda canción, Sentimiento de un murguero, la cantera es cosa de todos, lamentaron el trato que reciben las murgas infantiles por parte del Organismo Autónomo de Fiestas del Ayuntamiento de Santa Cruz, según este grupo. Señalaron que se sienten ignorados por Fiestas. Asimismo, criticaron la Casa del Carnaval, asegurando que "tan solo se han colocado cuatro disfraces y ya está".

Rebobinados. Los 53 niños de Rebobinados, murga fundada en 2010 y cuyo local de ensayo se encuentra en El Sobradillo, sorprendieron con su actuación, dedicada casi en su totalidad a los padres, "nuestros superhéroes". Con su primer tema, Con frases de madre voy cantando en Carnaval, ofrecieron un repertorio original, divertido y emotivo, con las mamás como protagonistas. "¡Cuándo venga tu padre te vas a enterar¡"; "¡Qué te calles y comas¡"; "¿Dónde estás, que me tienes preocupada?"; "Coge una chaqueta por si refresca". Son algunas de las frases "de madre" que recordaron ayer los pequeños de Rebobinados, asegurando que "ellas son así y nunca cambiarán" y gritando que "¡son las mejores!". Con su segundo tema, Mi superhéroe favorito, también homenajearon a los padres y a los abuelos, además de criticar la invasión de microalgas, el exceso de tarea, y que "no se respeten las plazas de aparcamiento para discapacitados". Asimismo, realizaron un original juego, en el que participó hasta el jurado, sobre el reciclaje y el uso de los contenedores. Finalizaron desvelando el "gran poder con el que cuentan", que no es otro que "poder cantarles a ustedes". Lucieron la fantasía denominada La corte de la Casa del Carnaval.