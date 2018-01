Marchilongas, este año toca

Aunque sea por una simple cuestión cabalística, éste puede ser el concurso de Las Marchilongas. De hecho, estos Carnavales conmemoran 30 años desde el primer pase a la final para el grupo de Taco (1988) y se da la circunstancia de que cuando se cumplieron 15 desde entonces, también se clasificaron (2003). Para repetir con las mejores, el plantel de Keila Jerez apostará en esta ocasión por "diferenciarse" de lo planteado en certámenes anteriores, pero siempre desde la garra que caracteriza a la murga. Y sin perder el espíritu del 88, al que apela estos días Tere Reyes, madre de la actual directora y que tenía aquel año la responsabilidad de la batuta.

"Nos lo pasamos tan bien, que pasamos", resume Tere, quien ve notables diferencias entre las murgas de antes y las de ahora. De hecho, añora los tiempos en los que el principal propósito era divertirse, no competir. El pase histórico del 88 coincidió con la despedida a la Plaza de Toros como escenario de los concursos y la Gala. "Nosotras es que hemos pasado por todos lados", bromea.

El estilo de Marchilongas era diferente por aquel entonces. "Se estilaban las letras críticas, con mucho contenido político... y meterse con ATI", cuenta Reyes, quien sugiere que los concursos han entrado en otra dimensión. "Todo ha cambiado muchísimo. Lo bueno es que ahora las murgas tienen mucha más repercusión, pero llevarlas cansa más. Parece que esto fuese una competición, algo profesional. Y claro, si te metes en esta dinámica y quieres estar a la altura, entonces te tienes que dejar el alma".

Aunque el objetivo del conjunto lagunero sea sorprender con argumentos diferentes a los de antaño, en el local apelan a los valores de siempre para reproducir los éxitos pasados. "¿Que hemos cambiado? Sí. Pero nos hemos guardado lo primordial: la seriedad, el saber cumplir, el compromiso, la presencia, la educación? Son los valores propios de Las Marchilongas. Sobre todo, el saber estar. Es lo que se ha procurado transmitir desde el primer día".

Tere, en contra de lo que pudiera parecer, no echa de menos la responsabilidad de dirigir. "Te crea enemigos, te cansa y te desgasta. Y te impide tener amistad con las componentes de puertas adentro", responde con absoluta transparencia. De ahí que a veces incluso sufra cuando ve desgañitarse a su hija Keila al frente de la murga. "A veces la veo agotada y cansada. Le digo que empezó joven, pero también es verdad que empezó con fuerza". Como un torbellino.

Desde la murga de Taco confían en que la efeméride que celebran "se convierta en talismán", pero el objetivo final es el aplauso del público. Que éste se convierta en el mejor reconocimiento al trabajo de tantos meses. "Bastantes piedras hemos dejado atrás. Mantener una murga es dificilísimo. Y que la gente cumpla. Cada uno tiene sus problemas; al fin y al cabo, vas a la murga a distraerte. Y cuando no lo consigues, malo".

Ahora bien, no todo son dificultades. También hay orgullo. El que siente la incombustible Tere (antes en la batuta, ahora en la fila) cuando se le habla de sus hijos. Si Keila es la directora de Las Marchilongas, Nuacet Jerez es una de las voces más reconocibles de Los Bambones. "Y fue emocionante y a la vez divertido verle al frente de la murga en un número una vez [el de la generación perdida]. Pero por lo que pueda pasar ya le he dicho: si algún día te surge que puedes dirigir una murga, no te metas". Palabra de madre.