Buen papel, éxito asegurado

Muchas veces pasan desapercibidos (que en este caso no es mala señal), otras veces se han convertido con sus frases en señas de nuestro Carnaval y en el peor de los casos han sido motivo de críticas o burla por sus malas actuaciones. Y es que ser presentador de una gala del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife no es nada fácil. El Carnaval chicharrero lleva más de 50 galas de la elección de la Reina y en todo este tiempo ha habido y muy diversos patrones de presentadores de nuestro acto más internacional. Desde cantantes, actores, presentadores propiamente dichos, locutores... Todo depende del espectáculo que proponga el director artístico y que encaje en su proyecto.

Por los micrófonos han pasado verdaderas voces que han quedado en nuestra memoria por su corrección y saber estar, como el desaparecido César Fernández Trujillo, Teresa Afonso, José Carlos Marrero, Pilar Socorro o Alexis Hernández. Han realizado Galas en distintas épocas pero con gran maestría.

Otros han pasado a la historia porque dejaron frases tan míticas como "Santa Cruz de Tenerife ya tiene Reina", como fueron los casos de Willy García, exdirector de la Tele Canaria, y Manolo Artiles, director de Mírame Televisión.

Pero como no sólo ha habido buenas experiencias, también nos acordamos de lo malo y nos viene a la cabeza desde apariciones que no estuvieron acordes, bien por su desconocimiento del acto o por su falta de tablas sobre el escenario. Así, por ejemplo, en el año 1999 del cómic en la plaza España, un reconocidísimo Bertín Osborne hizo su aparición en un acto que desconocía por completo, además ayudado por un estado anímico no adecuado que hicieron que en vez de ser una ayuda al acto se convirtiera en una carga.

Un par de años más tarde, en 2002, la actriz Rosana Walls fue traicionada por una "unanimidad" del acta del jurado que no fue bien pronunciada y produjo una burla durante un tiempo en el mundo carnavalero.

En el año 2006 vino a presentar el acto, una actriz de telenovelas. Quizás le debieron poner en conocimiento el acto que iba a realizar, pues quizás hoy en día se pregunte quién era, porque la verdad es que parecía más una espectadora que presentadora de la Gala de la Reina.

Tampoco en los dos últimos años hemos visto a Jadel en una actuación estelar, en 2016 acompañado de Alexis Hernández y Llum Barrera, mientras que el año pasado junto a Roko. No fueron capaces de llevar a buen puerto una Gala que los sobrepasó por completo.

Pero quizás eso fueron malas experiencias del pasado, porque como quedó demostrado el pasado viernes en la Gala inaugural del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2017, Eloísa González, Laura Afonso y Berta Collado están más que capacitadas para llevar las riendas de una gala de la Reina que nos debe trasladar a la Fantasía.

Grupo Mascarada Carnaval

www.grupomascarada.com