Si uno ayer andaba despistado paseando por el Parque García Sanabria de la capital tinerfeña se habrá sorprendido al toparse con un túnel del tiempo en el Paseo José Blasco Robles (entrada desde La Rambla), donde coches del siglo pasado lucían como nuevos y sus ocupantes guapeados a la antigua se hacían con el lugar. Era la tradicional Exhibición de Automóviles Antiguos de la Ciudad, uno de los actos más importantes del último día del Carnaval. Esta cita con el automovilismo lleva más de 40 años dando un toque clásico a las carnestolendas, que incluye un paseo por la ciudad que acaba en la Avenida de Anaga (Francisco La Roche). "¡Suenan de escándalo!", soltó uno de los paseantes, quedó maravillado.

Estoy cumpliendo 100 añitos, rezaba el cartel de un Hispano Suiza, dejando clara su edad. Un precioso Pierce Arrow blanco de 1930, un particular Austin Ulster del 23 y hasta un Berliet rojo de 1910 se podían ver de cerca. Los propietarios se prestaban a que los curiosos les preguntaran lo que quisieran sobre sus joyas sobre ruedas. Uno de ellos aprovechó la ocasión para dar una clase de historia a una pareja de turistas: "El único lugar donde se venció a Nelson fue en Santa Cruz de Tenerife y fueron milicias, ¡ni siquiera era un ejército y le arrancamos un brazo!". Otros no se atrevían a preguntar pero sí a comentar: "Ese tiene que salir como 30.000 euros...". No eran los coches lo único de otra época que funcionaba a la perfección en el Parque, sino que más de uno se animó a llevar cámaras de fotos antiguas para inmortalizar la cita. Al terminar la hilera de decenas de coches, un corro abrazaba a dos parejas que bailaban al ritmo de swing.

Una familia que llamó mucho la atención por sus ropas fue la de tres generaciones de laguneros que aman el automovilismo. Antonio Hernández y su mujer, Loli, iban en su Berliet, que salió de su fábrica francesa el 18 de octubre de 1910. En otro coche no tan antiguo, y por tanto con otro tipo de vestimenta, iban el hijo de ambos, Carlos, con su esposa, Nuria, y los nietos, hijos de éstos, Diego y Paula, de 6 y 7 años. Los pequeños iban de alcalde y dama. Antonio Hernández reconoce que siempre le gustó el automovilismo pero que "el dinero no me daba para esto" hasta hace unos años, que consiguió hacerse con su Berliet y arreglarlo poco a poco con sus propias manos. Ahora cuenta con una decena de ejemplares entre clásicos y antiguos.

Su mujer explica que "en esta cita, la de Tacoronte y la del Puerto de la Cruz vamos vestidos así, procurando ir como se hacía en los años de los que son los coches". Esta lagunera reconoce que se vale de revistas y películas de época para inspirarse y crear sus modelos para esta cita. Su marido añade que "aprovecha los viajes para comprar lo que ve que le puede valer". No se ruborizan al ser fotografiados e incluso disfrutan de los flashes. "Uno sabe a lo que viene", confiesa Loli entre risas.

Que no falte el vino

Uno de los automóviles que más llamaban la atención era un camión Mercedes Benz para uso agrícola y ganadero por cuyo lateral su propietario había dispuesto una garrafa de vino para animar la fiesta vasito a vasito.

Pedro Yanes tenía que estar ojo avizor para que los niños que revoloteaban por el parque no se subieran a su pintoresco Austin Seven de 1923, conocido como Austin Ulster por el nombre de su compresor que le da velocidad. Este ejemplar único, por estar hecho a mano, que tiene correas de cuero para cerrar su capó y maletero, vino desde Güímar a 80 kilómetros por hora como si tal cosa. Como curiosidad, aparte de sus frenos de cable como las bicis, destaca el adorno del capó, que marca la temperatura del agua del radiador. Cada año pasa la ITV sin problema: "Te exigen lo del año de fabricación del coche".

Dos de los coches más deslumbrantes pertenecen a un santacrucero que no se ha perdido esta cita desde su primera edición, en 1972. Uno de ellos es un Packard rojo del 33 y, el otro, un Pierce Arrow de los años 30, americano, blanco, con el característico arquero como adorno de capó. "Es parecido a los que se usaban entonces como taxis, cuando le ponían los sacos de papas encima", explica el aficionado del automovilismo señalando una zona entre el capó y el guardabarros donde se encajaban los bultos. "La verdad es que lo compré muy deteriorado en los años 70 y poco a poco lo fui arreglando con piezas de Estados Unidos y arreglos hechos aquí", explica el veterano entusiasta.

A los propietarios que no se pierden cada año esta cita, la mayoría del Club Amigos de los Coches Antiguos de Tenerife o del Club de Automóviles Antiguos de Tenerife, se suman algunos noveleros de Gran Canaria que se atreven a subir sus coches a un barco y traerlos.

Tras el paseo se celebra un almuerzo con los participantes, donde se hace una mención especial a estos conductores que viajan desde Gran Canaria para compartir la pasión por las joyas sobre ruedas.