Lágrimas por la Sardina

Los llantos y los sofocos de un nutrido grupo de plañideras volvieron a ser protagonistas un año más del cortejo fúnebre del Entierro de la Sardina que se celebró anoche en la capital tinerfeña. La tradición carnavalera con la que se celebra el Miércoles de Ceniza en Santa Cruz de Tenerife hizo salir a las calles de la ciudad a varios centenares de compungidas viudas ante el repentino fallecimiento de su Chicharro -para unos- o de la Sardina -para otros-. De cuerpo presente, sobre una carroza adornada con un coco partido en dos y una piña tropical, el pescado partió a las diez de la noche desde la calle Juan Pablo II para continuar con el itinerario habitual de la cabalgata, desde la calle Juan Pablo II, dirigiéndose hacia la plaza Weyler, calle Méndez Núñez, El Pilar, Villalba Hervás, La Marina y culminar en la Avenida Francisco La Roche donde, un año más, ardería pasto de las llamas de una hoguera que -al cierre de la presente edición- se tenía previsto encender sobre la una menos cuarto de la madrugada de hoy jueves.

La comitiva estuvo encabezada, como no podía ser de otra manera, por representantes de una curia eclesiástica deseosa de catar más vino o cualquier otra bebida espirituosa con los grados suficientes para bendecir a las miles de personas que formaban parte del público y que quisieron acompañar en el sentimiento y dar su sentido pésame a todos los allegados de la difunta Sardina a lo largo del recorrido.

Al frente de los representantes del prelado, un impoluto Paco Primero, que ejercía de Sumo Pontífice, se persignaba y extendía su bendición sobre los presentes. Detrás de él, cardenales, obispos, nazarenos con capirote, cofrades y párrocos con sotana conformaban la procesión. Y como doctores tiene la Iglesia -como reza el dicho-, los que aquí se dieron cita anoche también mostraron opiniones diversas y encontradas respecto a la actuación con la que Drag Sethlas se coronó Reinona del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.

Borja Casillas es quien encarnó el pasado lunes al personaje Drag Sethlas y desde que apareció sobre el escenario de Santa Catalina vestido de una Virgen, en la primera parte de su espectáculo, y de Jesucristo, al final, no ha dejado indiferente a prácticamente nadie. Defensores y detractores de su puesta en escena se han repartido desde entonces casi por igual a lo largo de toda la geografía insular llegando, incluso, a la España peninsular.

Así que, anoche, no era de extrañar que tampoco fueran ajenos a la polémica los representantes de una religión que profesa devoción a un enorme pescado multicolor. Paco Primero aseguró -en rigurosa exclusiva- que "los Carnavales es una fiesta en la que los canarios se divierten como quieren, así que -apostilló- bendición para todos los canarios en estas fechas". Quien anoche representaba a un papa aseguró que "hoy no es día para hablar de la Iglesia, de los curas o de sus discursos, pero si quiere hablamos de eso en otro momento", expuso. Añadió que "unos más y otros menos, pero casi todos nos pasamos en algún momento, y el chico este se lo curró en un espectáculo que nació para ser transgresor".

Al lado suyo aguardaba el arzobispo de Tegueste quien solo apuntó que "lo que diga mi jefe yo estoy de acuerdo con él", señalando a Paco Primero. En centro de las dos autoridades eclesiales, un párroco de pueblo del que dijo que "no hay sacristía con mejor vino" señaló que "es un asunto de otro Carnaval, con el que no tengo nada que ver", matizó. Cerca de ellos, una barbuda novia, que dijo llamarse Conrado, la loca del sur, que enluta "desde hace 30 años el mismo día en el que iba a casarse con la Sardina", opinó que "no todo vale, porque todos queremos que se nos respete y en nuestra cultura somos unos 300 millones de personas que se sienten católicos, cristianos, y que seguro que se han sentido ofendidos con la actuación de este drag", concluyó.