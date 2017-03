La Fiscalía analiza si Drag Sethlas se burló de la religión con su actuación

¿Debe abrir la Fiscalía diligencias para investigar un delito de odio por la performance con la que Borja Casillas ha ganado la Gala Drag? La pregunta está sobre la mesa del fiscal jefe de Las Palmas, Guillermo García-Panasco, pero la respuesta no parece sencilla por la reacción de algunas instituciones, entre ellas el Obispado de Canarias, que ha condenado la actuación al considerarla "blasfema". La Fiscalía aún no ha consensuado una postura ante la polémica que agita el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria desde la noche del lunes, pero fuentes del ministerio público confirman que han comenzado a analizar el vídeo de Drag Sethlas para decidir si abren o no diligencias por una posible ofensa a los sentimientos religiosos.

Drag Sethlas ganó la vigésima edición del concurso tras saltar al escenario del Santa Catalina vestido de la Virgen del Pino. Luego se deshizo de la fantasía, se encaramó a la cruz y profirió frases provocativa como "si quieres perdón, agáchate y disfruta".

La actuación de Drag Sethlas, sin embargo, se produce en un contexto más que festivo, el Carnaval, donde la gracia y la esencia transgresora marcan el minuto, sobre todo durante estos 20 años de Gala Drag, un espectáculo con proyección internacional que nació en la capital grancanaria y que ha revolucionado las fiestas precisamente por ese espíritu contestatario. El contexto de la supuesta burla es lo que genera dudas en la Fiscalía, pues la parodia de Sethlas parece tener un encaje difícil en los artículos 524 y 525 del Código Penal, que es donde se castigan los comportamientos relacionados con la ofensa a los sentimientos religiosos.

Las imágenes de la controvertida interpretación, que fueron retiradas de los servidores de Televisión Español, no revelan de manera inequívoca que exista una intención de humillar o de afrentar a los católicos, sino más bien una mezcla de crítica y provocación típica de los Carnavales. Esos límites entre libertad de expresión y transgresión es lo que deberá evaluar la Fiscalía en relación a la jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS). El contexto de los hechos, en cualquier caso, es diferente al asalto en Madrid de la capilla de la Universidad Complutense que protagonizó Rita Maestre.

Al margen de lo que decida de oficio el ministerio público, la Asociación de Abogados Cristianos anunció ayer que denunciará ante la Fiscalía de Las Palmas la actuación de la Drag porque la considera "vejatoria". El colectivo cree que es un "nuevo ataque de odio a los sentimientos religiosos", como los "200" que se produjeron el año pasado "contra la fe católica o sus símbolos", según un comunicado. "Miles de personas se han mostrado ofendidas tras la actuación de la Drag Sethlas por el valor que la Virgen María y la crucifixión de Jesús supone para ellos", asegura la presidenta, Polonia Castellanos.