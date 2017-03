Bermúdez: "Cada uno que se ocupe de su Carnaval y el mío es el mejor del mundo"

El regidor chicharrero apunta que "todo el mundo tiene derecho a transgredir, pero también a criticar lo que se ve"

"Cada uno que se ocupe de sus Carnavales y los míos son los mejores del mundo". Así se ha manifestado el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, en relación a la polémica suscitada en torno a la Gala Drag Queen de Las Palmas de Gran Canaria, celebrada el pasado lunes, debido a que Sethlas, la Drag ganadora, ofreciese una actuación con alusiones religiosas.

Aún así, y aunque en un primer momento el regidor chicharrero se mostró algo reacio a ofrecer declaraciones sobre este asunto, sí quiso apuntar que "todo el mundo tiene derecho en Carnaval, siempre dentro de los límites de la ley, a transgredir, y lo que se produjo el lunes en la Gala Drag es precisamente una transgresión". Pero también es cierto, añade Bermúdez "que el mismo derecho tienen aquellos que quieren criticar y opinar sobre lo ocurrido, por lo que nadie se debería sorprender ni de una cosa ni de la otra".

Lo que sí rechaza el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, según comentó ayer, es que "se intente avivar el pleito insular por parte de algunos con este asunto". Y es que, por ejemplo, autoridades políticas de Las Palmas de Gran Canaria han criticado duramente la opinión manifestada por el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, sobre la actuación de Drag Sethlas, que tildó de "ofensa".

La edil del Carnaval de Las Palmas, Inmaculada Medina, se declaró contenta porque Alonso "pasase toda una tarde viendo la Gala Drag porque eso significa que tiene intención de llevarla para allá porque ellos no pueden ir detrás de nosotros". Algo que apoyó su compañero de gobierno, Pedro Quevedo, concejal de Turismo, quien añadió que si el presiente del Cabildo tinerfeño "tiene preocupación porque tiene menos afluencia de la que le gustaría en su Carnaval, debería ponerse a trabajar más en lo que le interesa a la gente".

Precisamente, sobre la posibilidad de que Santa Cruz de Tenerife celebre también una Gala Drag, el alcalde de la capital chicharrera fue contundente: "nosotros ya tenemos un Carnaval muy original y no tenemos ninguna necesidad de copiar". José Manuel Bermúdez insistió en que Santa Cruz cuenta con los mejores Carnavales del mundo, "y yo no soy seguidor de otro Carnaval que no sea el mío".