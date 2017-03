La apoteosis más internacional

Everybody with the hands up! "El Coso Apoteosis que se vivió ayer en las calles de Santa Cruz de Tenerife pasará a la historia del Carnaval chicharrero por ser el más internacional que ha existido hasta la fecha. La apuesta del Ayuntamiento de Santa Cruz por conseguir la máxima difusión internacional de las carnestolendas parece que se logró en la tarde de ayer. Unos 5.000 turistas presenciaron el desfile que se produjo en la avenida de Anaga y llenaron el ambiente de ovaciones en inglés. Un locutor se encargó de ir narrando todo lo que iba sucediendo en las calles de la capital en español y en inglés y no dudó en animar a los asistentes a que elevaran sus manos al cielo para celebrar uno de los días más importantes del Carnaval chicharrero.

Los miles de espectadores de este espectáculo en la calle acompañaron a los grupos de la fiesta ataviados con sus mejores galas. Y, así, algunos asistentes no tenían muy claro en qué día de la semana se encontraban y ya lucían las sobrias pamelas que vestirán esta noche las tristes viudas durante el Entierro de la Sardina. Fueran disfrazados de compungidas señoras, de superhéroes o de princesas, nadie tuvo que esperar demasiado para disfrutar del Coso Apoteosis que, como ya viene siendo habitual, comenzó puntual a las cuatro de la tarde, partiendo desde la avenida Francisco La Roche.

El cielo parecía que no iba a dar tregua a los carnavaleros puesto que todo se tornó gris durante gran parte de la tarde. Sin embargo, no hizo falta abrir los paraguas y, además, las pelucas y los gorros resguardaban muchas de las cabezas de los espectadores. Las 7.500 sillas instaladas se hicieron pocas en muchos de los puntos del recorrido, puesto que los tinerfeños no dudaron en llegar varias horas antes a esta zona de la capital para asegurarse un buen sitio durante esta actividad del martes de Carnaval. No obstante, la gran grada ubicada frente al Cabildo de Tenerife atrapó muchas de las miradas puesto que hizo posible que el Coso contará con la asistencia de miles de turistas que se alojan estos días, durante sus vacaciones, en el norte y el sur de la Isla.

Todos ellos tuvieron un asiento de lujo y pudieron disfrutar de los chascarrillos que muchos de los grupos del Carnaval se encargaron de dedicarles durante su recorrido por la avenida Marítima.

Las carrozas galardonadas durante la Cabalgata Anunciadora se encargaron de abrir el desfile inundando de música el centro de Santa Cruz de Tenerife. Los Cariocas, que obtuvieron el primer premio del Concurso de Comparsas y el segundo puesto en Ritmo y Armonía, también fueron de los primeros en realizar el recorrido en la tarde de ayer y obtuvieron grandes ovaciones. De este modo, buena parte del público los animó con palmas mientras ellos demostraban por qué habían logrado alzarse con algunos de los premios más importantes de los concursos del Carnaval. De igual modo fueron recibidos Los Joroperos, con los que Los Cariocas han tenido que repartirse los galardones en los últimos días.

Ambas comparsas se encargaron de custodiar la carroza en la que fue trasladada la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, Judit López. La fantasía Madame soleil, de Jorge González, fue uno de los momentos más esperados de la tarde y provocó que los teléfonos móviles y las cámaras de fotos se levantaran al unísono para inmortalizar el momento.

A continuación aparecieron Zeta Zetas, que obtuvieron el primer premio de Interpretación este año. "¡Arriba Zeta Zetas, echénse alguna canción!", gritaban los seguidores de esta murga, quienes no dudaron en afirmar que "¡Cómo se nota que salieron anoche!" cuando se dieron cuenta de que la agrupación no entonaría ninguna canción durante el recorrido del Coso. Si Zeta Zetas fueron de los más esperados, Mamelucos fueron los más retratados. La murga lució los vistosos disfraces que le valieron el primer premio de Presentación en el concurso celebrado en el Recinto Ferial. Doctor Livinstong, ¿supongo? es el nombre del disfraz con el que fueron reconocidos por el jurado durante el Concurso de Murgas adultas y que provocó que ayer fueran muchas las personas que saltaran de las sillas para hacerse una fotografía con estos exploradores e indígenas llenos de purpurina y colores.

La corte de la Reina del Carnaval tampoco quiso perderse esta cita y, por eso, no faltaron Laura Rodríguez -Primera Dama de Honor- y su fantasía Oración Caribe; Samantha Rodríguez -Segunda Dama de Honor- y su fantasía La joya, quien no pudo evitar las lágrimas mientras desfilaba; Carla Cabrera -Tercera Dama de Honor- y su fantasía Aguas de victoria; y Shaila Perdomo -Cuarta Dama de Honor- con su fantasía Alba.

Después de todas ellas también le tocó el turno a los pequeños de la casa, con sus murgas y sus agrupaciones, que se encargó de encabezar la Reina infantil Amaia Perdomo, con la fantasía Contigo aprendí, de Eduardo Martín. Las casi 100 agrupaciones que desfilaron ayer por las avenidas de Santa Cruz lo hicieron en un tiempo récord y dejaron a la capital preparándose para otra de sus noches de fiesta: el Entierro de la Sardina, que hoy, a partir de las 22:00 horas, congregará a miles de personas de luto que observarán como arde uno de los símbolos del Carnaval.