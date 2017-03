Alonso niega "pleito insular" en sus críticas a la gala ´drag´

El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, ha insistido este miércoles en que en el espectáculo de Drag Sethlas que se alzó con la victoria en la gala 'drag' de Las Palmas de Gran Canaria "se dañaron sentimientos" de muchas personas al ver la representación de la virgen y la crucifixión de Jesucristo. En declaraciones a los periodistas, ha desmarcado sus críticas del "pleito insular" y ha ironizado diciendo que está "rojo de envidia" por el impacto del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, poniendo como ejemplo una encuesta de un medio de comunicación nacional que reconoce que el "mejor" Carnaval de España es el de Santa Cruz de Tenerife.

"No hace falta tener envidia de nadie", ha destacado. Alonso, que ha aclarado que se expresa a título personal, ha apuntado que la "transgresión" es propia del Carnaval, lo mismo que el "trasvestismo", que es "divertido y adecuado" tanto en una gala como en la calle. De hecho, ha puesto como ejemplo el "anticlericalismo" del 'Entierro de la Sardina', donde mucha gente se disfraza de cura "para bromear y criticar a la Iglesia", escenas "del carnaval de toda la vida".

En esa línea, ha comentado que el carnaval se mantuvo como fiestas de invierno en Tenerife gracias a un obispo, que los permitió cuando estaban prohibidos. "A veces se confunde trasvestismo con homosexualidad o transexualidad, y la crítica viene porque se dañaron sentimientos de personas que tienen una creencias católicas, se atentó contra esos principios. Hay libertad de expresión pero siempre respetando los principios de otros", ha apuntado. El presidente tinerfeño ha dicho también que hay un artículo del Código Penal que establece penas de multa por atentar contra principios religiosos --de cualquier religión--, si bien puntualiza que sería "exagerado" que se aplicara por este caso.



"No aliento un sentimiento homófobo"

"No aliento un sentimiento homófobo, tengo muy buenos amigos homosexuales, familiares incluso", ha señalado. A su juicio, la gala "se excedió" y hay mucha gente que se sintió "ofendida", al tiempo que ha defendido su derecho a mostrar su opinión. "Se me ha dicho que no puedo expresarme, faltaría más, otra cosa es que no te guste lo que diga. ¿Quién es el demócrata que critica que yo diga algo?", se ha preguntado. Sobre la retirada de la gala de la web de TVE, ha comentado que la cadena tendrá un código ético respecto a las imágenes que publica, pero en todo caso, deben ser la cadena quien responda.