La Reina que quiere ser fiscal

Judit López García, Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2017, continuaba ayer muy emocionada, sin creerse aún que ella fuese la elegida en la Gala celebrada el miércoles por la noche. "Cuando escuché mi nombre no pude evitar llorar. Salgo en todas las fotos llorando. Pero es que tampoco pude contener las lágrimas cuando vi mi fantasía por primera vez. Sé que soy la Reina llorona", contó Judit. Esta joven aseguró ayer que después de haber cumplido "este sueño", ahora se dedicará en cuerpo y alma a terminar la carrera de Derecho, porque quiere ser fiscal.

"En la actualidad, estudio Administración y Finanzas en el IES Agustín de Betancourt, pero también quiero terminar Derecho, carrera que ya tengo comenzada. Mi intención es convertirme en fiscal, es algo que me apasiona", apuntó Judit en una entrevista concedida ayer a la opinión de tenerife, el día después de la Gala. La joven contestaba a las preguntas intentando que no se le notara el cansancio, pues apenas había podido dormir unas horas desde que fue proclamada Reina del Carnaval chicharrero.

La fantasía de Judit, Madame Soleil, del diseñador Jorge González Santana y en representación de Fuentealta, fue la más votada por el jurado de la Gala entre las 16 que desfilaron por el escenario. "La verdad es que no me esperaba ganar. Cuando escuché el nombre de las cuatro Damas de Honor, perdí la esperanza. Tenía mucha ilusión con mi traje, pero nunca imaginé que yo fuese la Reina. Fue algo maravilloso, algo mágico. Y daría lo que fuera por volver a repetir la experiencia de desfilar esos tres minutos por el escenario del Carnaval, aunque no ganase otra vez", manifestó la joven.

La Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2017 confesó que le dedica el cetro a sus abuelos, "porque están pasando por una situación muy complicada". "El otro día yo le dije a mi abuela que a lo mejor tendría una nieta Reina. Quién me iba a decir a mí que nuestro sueño se iba a convertir en realidad", añadió Judit.

Esta joven confesó que, aunque reside desde siempre en Puerto de la Cruz, siempre tuvo claro, "desde muy pequeña", que quería participar como candidata a Reina en la Gala del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. "Los Carnavales del Puerto de la Cruz son maravillosos, pero yo siempre me sentí atraída por la fiesta chicharrera", apuntó.

Judit López confía en que "este sea un año maravilloso". "Espero poder disfrutar al máximo de mi reinado y del Carnaval de Santa Cruz. La verdad es que sigo sin creerme que yo sea la Reina de la fiesta de la capital tinerfeña", indicó.