La joven que se enamoró del esclavo

"Él era un esclavo africano de ojos azules y derramaba su sudor en las colinas. Yo tuve la suerte de haber nacido en la hacienda de una familia acomodada que me mantuvo encubierta en un mundo de superioridad y riqueza. Pero, me enamoré. Me enamoré de aquel esclavo de ojos azules. La brisa de la bahía peinaba cada mañana los cáñamos de azúcar que, durante la noche, nosotros habíamos desordenado. Incumplí las normas de mi familia, y mi esclavo, el de ojos azules, fue condenado a remar al mar. Es por eso que yo te rezo, Mar Caribe, esta oración para salvarlo".

Toda esta historia la relató el diseñador Daniel Pages en tan solo tres minutos de desfile. Oración Caribe fue la fantasía que presentó el creador de origen palmero y que hizo posible que la candidata Laura Rodríguez se convirtiera en Primera Dama de Honor del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2017. Este diseñador es ya todo un experto en narrar historias a través de sus creaciones y, durante la noche del miércoles, fue capaz de transportar al público del concurso al Caribe más colonial.

Más de 300 kilos de lentejuelas y plumas componían esta fantasía realizada en tonos pastel. Pages reconoce que "son colores que no se suelen ver en las fantasías de la Gala", explicó ayer el palmero, quien, no obstante, reconoce que "yo no soy mucho de tonos pastel". Daniel Pages es bastante duro consigo mismo y afirma que "creo que una fantasía con esos colores es un recurso fácil para destacar en el concurso precisamente porque no son tonos que se suelan emplear en los trajes". Sin embargo, sentencia que los rosas y celestes combinaban a la perfección con el tema del Carnaval de este año, el Caribe.

"Tenía que presentar a Laura de una forma espectacular porque ella es una chica de Los Joroperos, a la que todo el mundo conoce en el Carnaval", explica Pages, quien reconoce que "los que formamos parte del mundo del Carnaval la conocemos a la perfección y sabemos que ella siempre baila en primera fila con la comparsa".

"Con Oración Caribe, Laura Rodríguez va cargada de frutas y de pájaros y, para sorprender aún más, decidí centrarme en el tema del Caribe más colonial. Por eso busqué los tonos pasteles, porque se asemejan al color de las casas que existen en Puerto Rico o en Trinidad", añade Daniel Pages. El diseñador comenta, asimismo, que la elección de estos tonos pastel también le dificultó el trabajo de creación. De este modo, Pages y todo su equipo trabajó desde el mes de agosto para que la noche del pasado miércoles Laura Rodríguez brillara sobre el escenario del Recinto Ferial con Oración Caribe.