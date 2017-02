El director de la Gala asegura que está "muy satisfecho" con el trabajo realizado

El director de la Gala de la Reina del Carnaval de Santa Cruz, Enrique Camacho, asegura que está "muy contento y satisfecho con el resultado obtenido". "El miércoles por la noche estaba disfrutando con la Gala y esto es la primera vez que me pasa, en relación a los espectáculos en los que he trabajado. Siempre soy autocrítico y encuentro muchos errores, como me ocurrió en la Gala del año pasado, pero esta vez el balance que hago es muy positivo", manifiesta Camacho a la opinión de tenerife. Ante las críticas recibidas, indica que "nunca llueve a gusto de todos". "La de esta edición fue una Gala llena del Carnaval, por lo que a lo mejor hay gente a la que no le gusta tanto el Carnaval como dice", añade.

El director de la Gala insiste en que el resultado fue muy bueno, sobre todo, si se tiene en cuenta que "teníamos que sacar adelante un espectáculo muy complicado, en el que, además, por primera vez introducíamos una orquesta en directo y un escenario giratorio para el desfile de las candidatas a Reina". De todas formas, comenta, "todavía tengo que ver la Gala con tranquilidad para poder valorarla con más objetividad, pero, repito, estoy muy contento".

En este sentido, Enrique Camacho agradece la participación de todos los grupos del Carnaval chicharrero, "pues su actuación fue espectacular". Lamenta que haya personas que digan que la Gala es aburrida y larga porque intervienen demasiados grupos, "estas críticas me chocan mucho". "Es que esto es el Carnaval, si no estaríamos hablando de otra cosa, como ya ocurrió una vez, en la que se quiso innovar demasiado y pasó lo que pasó", añadió, refiriéndose al año en el que el acto fue dirigido por Rafael Amargo.

"La Gala del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife es lo que es. Debe tener cien por cien contenido de Carnaval. Lo que sí se debe hacer es trabajar año tras año para sorprender, a pesar de contar siempre con los mismos elementos. Lo que no voy a hacer es dejar fuera a los grupos del Carnaval por innovar. Entonces sería un espectáculo que no tendría nada que ver con esta fiesta", aclaró el director.

Presentadores

Con respecto a los presentadores de la Gala, Jadel y Roko, que han recibido numerosas críticas en las redes sociales, Enrique Camacho indica que "estuvieron a la altura". "Lo que ocurre es que tenemos muy poco tiempo para ensayar, pues en el Recinto siempre hay concursos. También se trata de un espectáculo muy complejo de presentar", dice. Aun así, "lo hicieron muy bien", añade.

El director de la Gala de elección de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife confiesa que en esta edición ha terminado bastante más cansado que en la anterior. "Estoy agotado, pero feliz. Creo que todo ha salido muy bien", reitera Camacho, quien también apunta que el artista Jaime Azpilicueta, su maestro, el cual dirigió numerosas Galas chicharreras, le ha asegurado que le encantó el espectáculo.

Orgullo

Camacho también aprovecha para señalar, ante las críticas de aquellos que se aburren con las Galas, que "en lugar de eso, deberían estar orgullosos del Carnaval que tienen, y del trabajo, del esfuerzo y de la entrega de centenares de personas que sacrifican su vida personal para ensayar durante meses". "Este tipo de espectáculos no se ve en ninguna otra parte del mundo y esto es algo de lo que la gente no es consciente", añade el director de la Gala de la Reina.

Enrique Camacho anuncia que estaría encantado de dirigir la Gala del Carnaval del próximo año si el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se lo propone.