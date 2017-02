"Estoy nerviosa pero con ganas"

Tan solo faltan unas horas para que Laura Rodríguez Jorge, candidata a Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife en representación de McDonald's y la opinión de tenerife, se suba al escenario. Precisamente, ayer, en las puertas del Recinto Ferial, donde tendrá lugar hoy el esperado espectáculo carnavalero, esta joven recibió el apoyo y el ánimo de Cecilia Navarro Arteaga, la Reina de 2016, quien también representaba a la citada empresa de comida rápida y a este periódico.

Laura Rodríguez, que lucirá la fantasía Oración Caribe, del diseñador Daniel Pages, confesó sentirse muy nerviosa y agotada, "pues ya son muchos días de ensayo". "Aún así, tengo unas ganas increíbles de que llegue el momento de subirme al escenario", aseguró. Esta joven indicó que su traje es "impresionante", aunque "también es cierto que yo no puedo ser demasiado objetiva". En la Gala de la Reina, que comenzará a las nueve y media de la noche, participarán un total de 16 candidatas y Laura desfilará en el séptimo lugar.

Ante el estado de nervios en el que se encontraba Laura Rodríguez ayer, Cecilia Navarro intentó tranquilizarla con palabras de cariño. "Es normal que estés nerviosa, pero ya verás que todo sale muy bien. Disfruta mucho de cada minuto y sobre todo del momento en el que estés sobre el escenario, porque todo pasa muy rápido. También intenta salir con muchas fuerzas y ganas, porque esos tres minutos de desfile con tu fantasía ante tanto público no los podrás olvidar en la vida", le dijo Cecilia.

Asimismo, esta joven, que ganó en 2016 con la fantasía Arena blanca del desierto, del diseñador Daniel Pages, comentó que le encantaría poder entregar el cetro a Laura, pues "compartimos diseñador y empresas patrocinadoras". "La verdad es que sería un momento muy especial y mágico. Ojalá se convierta en realidad", apuntó Cecilia Navarro.

Esta confesó que siente mucha nostalgia y pena porque ya se ha acabado su reinado. "En estos días se me ha escapado alguna que otra lágrima, sobre todo en los ensayos de la Gala de la Reina. No lo he podido evitar", dijo.

Recuerda con "una gran ilusión" el momento en el que los presentadores de la Gala del año pasado gritaron su nombre, proclamándola Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2016. "Todavía siento cosquillas en el estómago cuando pienso en aquel instante. Nunca me imaginé que yo fuese la elegida, porque había mucho nivel", apuntó Cecilia.

Laura la escuchó con atención y le agradeció sus palabras de apoyo. "Recordaré cuando esté en el escenario todos sus consejos. Espero hacerlo tan bien como ella", manifestó la joven candidata de este año.