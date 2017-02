Cecilia Navarro asegura que se queda con ganas de representar más al Carnaval

Como la Arena blanca del desierto llegó al Carnaval de Santa Cruz de Tenerife en 2016 para conquistarlo. La corona y el cetro de Reina de la fiesta chicharrera por antonomasia no iba a escapársele esta vez, como ya ocurriera en 2012, cuando lució una fantasía de Expedita Hernández que llevaba por título Quisiera ser. El año pasado, Cecilia Navarro Arteaga repitió la experiencia; iba a tener una segunda oportunidad en la Gala de elección de la Reina, pero en esta ocasión lo haría bajo una de las creaciones de Daniel Pages. El diseñador palmero confió en las cualidades que Cecilia Navarro tenía para mostrar todo el esplendor de la fantasía que había ideado en representación de McDonald's y la opinión de tenerife. Pages no se equivocó y eso que su candidata tendría como hándicap ser la primera candidata en desfilar sobre el escenario. Aquella joven de 25 años y estudiante de Administración y Dirección de Empresas debía calentar el ambiente del Recinto Ferial para impresionar al público y al jurado de tal manera que no olvidaran los tres mágicos minutos que estaría sobre el escenario. Y así lo hizo: Cecilia Navarro fue coronada Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife de 2016.

Esta noche, llega a su fin su reinado y Cecilia cederá el cetro y la corona a la joven que sea elegida como Reina de los Carnavales en una Gala dedicada al Caribe y que comenzará a las 21:30 horas, bajo la dirección de Enrique Camacho.

Conocedora de cómo se viven las horas previas a la Gala, Navarro aconseja a todas las aspirantes a "que sientan y disfruten de cada momento, de todo lo que les sucede a su alrededor, porque es una experiencia única" e incide en que "intenten vivir la experiencia al máximo, desde que se levanten por la mañana hasta que llegue la noche de la Gala, porque los nervios y la emoción hace que nos podamos olvidar de algunos momentos, que los pasemos por alto, y la verdad es que cada momento de este día es importante", asegura Navarro.

La Reina del Carnaval 2016 anima a las candidatas a "vivir con intensidad cada momento, a salir con fuerza al escenario y disfrutar de la experiencia durante los tres minutos que estarán frente al público y el jurado".

Navarro asegura que le "habría gustado representar al Carnaval de Santa Cruz de Tenerife en más actos en el exterior, tanto a nivel nacional como internacional". Navarro añade que "habría deseado que la imagen del Carnaval capitalino tuviera más proyección porque, sin duda, es todo un atractivo para captar turistas y dar a conocer más esta fiesta".

La joven, no obstante, manifestó que a lo largo de este año sí ha tenido la oportunidad de trabajar en pasarela en diferentes citas de moda y alguna campaña publicitaria. Incide en que "aunque esperaba que hubieran más actos para representar el Carnaval, la experiencia ha sido muy buena".

En estas últimas horas de reinado, Cecilia Navarro también recuerda el instante en el que escuchó su nombre por los altavoces del Recinto Ferial para proclamarla Reina del Carnaval 2016. "Fue un momento único e inolvidable, una oportunidad muy emocionante que supuso poder cumplir con un sueño", destaca.

A la joven, a pesar de haber sido coronada como Reina de los Carnavales de la capital tinerfeña el pasado año, no se le han caído los anillos y ha regresado al taller de Daniel Pages en las últimas fechas para colaborar en la confección de las dos creaciones que representarán a McDonald's y la opinión de tenerife, así como a Autoinsular Citroën. "En los ratitos que he podido ir al taller, he podido ayudar en algunas cositas para las fantasías que lucirán esta noche, Laura Rodríguez y Violetta Tyurkina", afirma Navarro.

La Reina saliente asegura que las dos candidatas elegidas por Daniel Pages "son muy buenas" y no duda de que "harán un papel magnífico". Y cuando a Cecilia Navarro se le pregunta por las fantasías que lucirán Laura y Violetta; si puede revelar algún detalle de los trajes, Navarro guarda silencio durante apenas un segundo para luego decir, con entusiasmo, que "son impresionantes".

Futuro

Sobre el futuro que le espera a Cecilia Navarro, una vez que esta noche entregue el cetro como Reina del Carnaval, asegura que piensa "viajar mucho" y dedicarse a su trabajo y profesión. "Creo que mi paso por el mundo de la moda y el Carnaval, finaliza esta noche".

Cecilia Navarro asegura que, tras ser elegida el año pasado como Reina del Carnaval, uno de los momentos más vibrantes que recuerda de las fiestas fue la Cabalgata. "Esa noche del viernes, durante la Cabalgata que da inicio a los Carnavales en la calle". "Estás muy cerca de la gente, que tiene muchas ganas de ver de cerca el traje que ha ganado y recibes muchos piropos en todo el trayecto". "Sin duda, la gente te transmite mucha energía y fuerzas cuando pasas tan cerca de tantas miles de personas, lo que ayuda muchísimo para poder soportar durante tanto tiempo un tocado que pesa muchísimo".

Cecilia Navarro, antes de concluir la entrevista con la opinión de tenerife, quiso trasladar "ánimo" a cada una de las dieciséis candidatas que optan esta noche a Reina del Carnaval a quienes también deseó "mucha suerte".