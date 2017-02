"Mi trabajo es disfrutar; el esfuerzo ha sido del equipo"

La joven Laura Rodríguez se prepara para su Carnaval más movido. Además de participar mañana como candidata en la Gala de elección de la Reina del Carnaval, también forma parte de la comparsa Joroperos. Rodríguez tiene 26 años y es de El Sobradillo; estudió Psicología y ahora está trabajando como dependiente en un comercio de Santa Cruz. Así, el Carnaval es su mayor afición. Comenzó su aventura en Joroperos desde que estudiaba en el instituto pero 2016 se lo tomó como un año sabático y este año regresa para participar, no solo en la comparsa, sino también en la Gala de elección de la Reina adulta. Estos días trata de compaginarlo todo, aunque reconoce que no es sencillo.

¿Es la primera vez que se presenta a un certamen de estas características?

Sí. Nunca había participado en certámenes de belleza y en nada relacionado con la moda.

¿Cómo está siendo la experiencia?

Esto es muy emocionante. Lo estoy viviendo todo muy intensamente y los nervios ya empiezan a estar a flor de piel. Estoy tratando de implicarme lo más que puedo y por eso trato de ir al taller casi todos los días, porque quiero trabajar en la fantasía lo máximo posible.

¿Cómo la eligieron como candidata?

Fue el diseñador quien contactó conmigo. Daniel Pages fue a buscarme a mi puesto de trabajo para ofrecérmelo. Nosotros nos conocíamos por el mundo del Carnaval, donde prácticamente nos conocemos todos y yo conocía a algunas de las candidatas que él había presentado. Creo que él sabía que a mí me hacía ilusión presentarme porque conozco a muchos de los miembros de su equipo y saben que yo soy carnavalera.

¿Qué está haciendo para prepararse para la Gala?

Estoy trabajando con una entrenadora personal, en su casa o en la calle y muy pocas veces voy al gimnasio. Empecé en septiembre pero como siempre he estado en la comparsa, estoy bastante acostumbrada a tener que sacrificarme.

¿Qué cualidades cree que debe tener una Reina del Carnaval?

Debería vivir el Carnaval, tener una actitud carnavalera y saber transmitirlo. Hay que vivir la fiesta.

¿Se ve con posibilidades de ganar?

Creo que todas tenemos esta posibilidad. También es verdad que el año pasado la Reina ganó con el diseñador y los patrocinadores con los que voy yo este año y eso es también una responsabilidad.

En caso de alzarse con el cetro ¿a quién le dedicaría el título?

Se lo agradecería eternamente a Daniel Pages. Ya se lo he dicho durante estos meses de trabajo. Y tampoco me olvidaría de todo el equipo que ha creado la fantasía porque la responsabilidad es de ellos y ha sido muy grande. Mi trabajo es solo disfrutar de ese momento.

¿Puede adelantar algo de su fantasía?

No puedo decir nada, pero solo puedo adelantar que creo que va a sorprender bastante. Lo más que me ha sorprendido es la exactitud con la que Daniel ha podido llevar a la realidad lo que él dibujó en el boceto.

¿Recuerda alguna Gala o Carnaval en especial?

Recuerdo con especial cariño el Carnaval 2015 porque fue el último año que salí con la comparsa antes del año que paré y Joroperos se llevó el triplete de premios.

¿Le gusta el tema elegido para las fiestas de este año, el Caribe?

Me encanta. Creo que de todos los temas que ha habido a lo largo de los últimos años, es el que mejor encaja conmigo. Así que creo que es el año perfecto, para yo poder participar y para que esa fantasía vea la luz.

¿Ya tiene disfraz para salir los días en los que no tendrá que compromisos como Reina del Carnaval?

Aún no tengo nada preparado porque no he tenido la cabeza para eso, la verdad. Todos los años me hago un disfraz pero la verdad es que este año lo he ido dejando.