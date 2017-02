"Disfruta cada instante de la experiencia"

Ya han pasado exactamente seis años desde que McDonald's y la opinión de tenerife decidieron participar juntos en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife presentando sus propias candidatas a Reina adulta. Laura Rodríguez Jorge, la aspirante seleccionada para esta edición de la fiesta chicharrera, ha recibido el cariño y numerosos consejos de todas las chicas que le precedieron. Estas sobre todo le recomiendan que disfrute y aproveche cada instante de la experiencia que está viviendo, "porque es absolutamente maravillosa".

También le dicen que intente no ponerse muy nerviosa, "aunque sabemos que es difícil". Precisamente, Laura Rodríguez les confiesa que "lo está casi desde que se enteró que era candidata a Reina del Carnaval chicharrero". "Y a medida que van pasando los días, peor me pongo. Pero voy a intentar hacerles caso y relajarme un poco más. Eso sí, creo que no se me quitarán de ninguna manera las cosquillas que siento en el estómago", comenta la actual candidata de McDonald's y la opinión de tenerife.

De las candidatas anteriores a Laura, dos han conseguido el título de Reina del Carnaval capitalino, de la mano del diseñador palmero Daniel Pages. Son Cecilia Navarro, que lo logró el año pasado con el traje Arena blanca del desierto, y Amanda Perdomo, que recibió el cetro en 2014 con la fantasía Poderosa Amazona.

Cecilia, que está trabajando como administrativa, y Amanda, que está estudiando Magisterio, recuerdan su reinado con mucha ilusión, aunque la primera indica que el Ayuntamiento de Santa Cruz no le ha dado demasiada promoción exterior a su traje, y la segunda bromea diciendo que aún está esperando por el viaje a Madrid que supuestamente le regaló la organización. Aun así, estas dos jóvenes aseguran que nunca olvidarán la experiencia que vivieron sobre el escenario del Recinto Ferial cuando fueron proclamadas reinas.

Guiomar Hernández fue la primera candidata que presentó la opinión de tenerife, en el año 2011 y en solitario, y lució un diseño de Willy Jorge. Esta joven reside y trabaja en la isla de La Palma. No consiguió ningún título, pero dice que para ella "el solo hecho de participar ya fue todo un premio".

En 2012 le tocó el turno a Guacimara Afonso, con los diseñadores Daniel Pages y Eduardo Martín, y logró el título de primera Dama de Honor. Regina Ramos, con Pages, fue la aspirante en el 2013 y se convirtió en la segunda Dama de Honor. En 2015, le tocó el turno a Yesenia Sanfiel, también con Pages, pero en esta ocasión no hubo premio, a pesar de que la fantasía encantó al público asistente a la Gala.

Laura Rodríguez, la actual candidata a Reina de McDonald's y de la opinión de tenerife, agradece a sus compañeras todos los consejos que le están dando. Asegura que intentará hacerlo "igual de bien que ellas". "Yo no sé si lograré ser Reina o no, pero ya con ser candidata mi sueño se ha cumplido", añade la joven.