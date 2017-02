Azpilicueta ya es Hijo Adoptivo de la Isla por su "historia de amor" con el Carnaval

El Cabildo de Tenerife entregó ayer al director teatral Jaime Azpilicueta la distinción de Hijo Adoptivo de la Isla en un acto en el que estuvieron presentes todos los miembros de la Corporación insular, así como el alcalde de la ciudad capitalina, José Manuel Bermúdez, y la edil de Fiestas, Gladis de León.

El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, señaló que esta distinción se le concede a Azpilicueta como "reconocimiento a su trayectoria humana y profesional; por su generosidad, talante abierto y profundo amor demostrado durante muchos años a esta Isla y a su gente".

El dirigente calificó la relación de Azpilicueta y el Carnaval de Santa Cruz como "una historia de amor", porque con él la Gala de la Reina "creció como espectáculo sin traicionar el espíritu de un pueblo que roba tiempo a su descanso para ensayar", argumentó.

A su vez, Alonso añadió que "nos hace falta más ilusionistas como Jaime y como el exalcalde santacrucero, Manuel Hermoso, que fueron capaces de movilizar a grupos por el bien común; que pierden su tiempo sonriendo a todos, que crean una ilusión que moviliza al mundo y que te convence de que todo es posible", concluyó el dirigente insular.

Jaime Azpilicueta tomó la palabra visiblemente emocionado para decir que "no he sido yo quien le ha dado tanto a la Isla, sino al contrario, ha sido la Isla la que me lo ha dado a mi". En este sentido, el veterano director artístico, tuvo palabras de agradecimiento para el pueblo santacrucero, al que reconoció "su entrega y calidad humana" y añadió que "sin la gente de Santa Cruz no existe nada".

El acto, que se celebró en el Salón Noble de la Corporación insular, concluyó con la audición del himno de Canarias. Posteriormente, se celebró una recepción en el hall del Cabildo donde los invitados a la entrega de la distinción brindaron por el nombramiento de Azpilicueta como Hijo Adoptivo.

Con Jaime Azpilicueta la Gala de elección de la Reina pasó de celebrarse en la Plaza de Toros a la Plaza de España. Ante el reto, él supo ver las nuevas posibilidades que, para el espectáculo, podían desarrollarse en un nuevo escenario abierto y mucho más grande.

Él fue también quien ideó el programa de actos y concursos de los grupos del Carnaval, situando todos los certámenes antes de la celebración de la Gala de elección de la Reina adulta. De esta manera, el director artístico logró realzar y centrar el día grande de los espectáculos con una gran gala. Desde entonces, esta forma de estructura se ha mantenido hasta la fecha.

La idea de Jaime Azpilicueta fue que la Gala fuera el pistoletazo de salida para el comienzo del Carnaval en la calle, que se produce dos días después de la coronación de la Reina adulta, con la Cabalgata Anunciadora.

Azpilicueta imprimió su estilo en una fórmula que ha funcionado hasta la actualidad prácticamente sin cambios. Y es que el director artístico quiso siempre que las candidatas a Reina fueran las verdaderas protagonistas de esa noche sobre el escenario. De esta forma, ideó un hilo conductor en el espectáculo con una gran obertura centrada en el tema del Carnaval a la vez que limitó la aparición en escena de los distintos grupos del Carnaval, que se sucederían entre uno y otro bloque de candidatas a Reina.