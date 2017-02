Laura Rodríguez y Daniel Pages ultiman los detalles de cara a la Gala de la Reina

Tan solo una semana separa a la joven Laura Rodríguez de la Gala de elección de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2017. La candidata que representa a McDonald's y la opinión de tenerife lucirá la fantasía Oración Caribe, confeccionada un año más por el palmero Daniel Pages. Durante la mañana de ayer, la candidata visitó el restaurante que la cadena de comida tiene en la plaza Candelaria y la redacción del periódico. El franquiciado de McDonald's en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Ramón Fariña, y el director de la opinión de tenerife, Joaquín Catalán, recibieron a la joven y le mostraron todo su apoyo de cara al próximo miércoles. De este modo, la joven y el diseñador pudieron recibir los buenos deseos de los trabajadores de ambas empresas, con quienes compartieron fotografías y detalles de la fantasía que verá la luz el próximo miércoles.

El creador de origen palmero Daniel Pages llega a esta nueva edición de la Gala de elección de la Reina con la resaca del éxito cosechado en 2016, cuando Cecilia Navarro consiguió el título de Reina del Carnaval con su fantasía Arena blanca del desierto, en representación de McDonald's y la opinión de tenerife; mientras que su otra creación, Eva, lucida por Flavia Martínez, le supuso el reconocimiento de Primera Dama de Honor. Pero Pages no baja la guardia y se enfrenta estos días al reto de volver a sorprender al público y al jurado.

Laura Rodríguez vive estos días una experiencia inigualable antes de subirse al escenario el próximo miércoles. "Todos los actos a los que tengo que acudir, la participación en los diferentes concursos y las visitas con mis patrocinadores, son cosas nuevas para mí porque nunca había participado en ningún certamen". No obstante, la joven sentencia que "lo vivo todo con mucha ilusión".

Así, no es raro que estos días reciba los piropos de los vecinos de Santa Cruz con los que se encuentra por las calles de la capital. "Me halaga mucho que la gente de la calle se pare porque eso me da muchos ánimos", explica la chicharrera. Sin embargo, Rodríguez no tiene que salir a la calle para disfrutar de palabras amables, puesto que "mi familia me apoya mucho porque ellos saben lo que significa para mí el Carnaval, que es algo muy importante", sentencia. "Todos ellos saben que es una época de muchos nervios y están pendientes de cómo lo estoy viviendo. Pero creo que ellos están más nerviosos que yo misma", añade. El apoyo de los suyos también llega de la mano de su pareja, quien incluso la ha ayudado en la confección de la fantasía puesto que la acompaña al taller del Team Pages.

Esta semana está siendo dura para la joven candidata puesto que Laura Rodríguez también forma parte de la comparsa Joroperos, que el sábado participará en el Concurso de Comparsas que se celebrará en el Recinto Ferial a partir de las 20:00 horas. "Esta semana es la peor de todas porque tengo muchos ensayos y nos acostamos muy tarde, pero trato que la rutina que he llevado hasta el momento no cambie demasiado", explica Rodríguez, quien disfruta estos días de las vacaciones en su trabajo para poder dedicarle todo el tiempo al Carnaval. De este modo, sus días pasan entre el gimnasio , el taller y los ensayos.

Laura Rodríguez destaca el entrenamiento que tiene que realizar, sobre todo para el cuello porque, "aunque estoy acostumbrada a a llevar tocados por mis años en la comparsa, esto no tiene nada que ver en cuanto al peso". Hasta el momento no ha podido probarse la fantasía Oración Caribe al completo pero reconoce que, aunque solo esté montada la mitad de la estructura, ya se ha metido dentro porque "no lo he podido evitar, soy un nervio". Así, sentencia que "mi traje es un sueño".

El diseñador Daniel Pages explica que, a falta de una semana para el gran día, "vamos bien con el trabajo que aún nos queda". No obstante, celebra que el trabajo esté desarrollándose tan bien, a falta de los últimos detalles que vayan tomando forma en los próximos días.

"El trabajo con Laura está siendo súper cómodo porque es una carnavalera de las buenas y sabe cómo funciona todo esto", sentencia el creador palmero, quien admira "el esfuerzo y sacrificio que supone dedicarse al Carnaval" que muestra la candidata. Además, el creador añade que "es muy cómodo que ella esté en una comparsa a la hora de probar porque maneja los tocados muy bien y se nota que está acostumbrada a moverse con ellos". "Se nota que tiene experiencia y que sabe a dónde va", sentencia el palmero.

El diseñador Daniel Pages trata de ser lo más fiel posible al boceto de la fantasía a la que da forma cada año. "Es en el papel donde pruebo las formas, los colores y la colocación de todos los elementos. Pero yo creo que, si en el boceto queda bien, una vez que se haga realidad también debería quedar bien", añade Pages, quien sentencia que "si yo pongo algo en la fantasía, es por algo". De este modo, el creador asegura que Oración Caribe "es un traje hecho para Laura al 100%". Daniel Pages siempre trata de elegir a la candidata para después terminar el diseño de su fantasía y que, así, reflejen lo mejor posible su personalidad y sus deseos.

Después del éxito cosechado el pasado año por el Daniel Pages, el diseñador asegura que este años "he intentado mantenerme fiel a mi estilo y que los trajes mantengan la esencia del Team Pages". No obstante, reconoce que "existe un poco de presión extra por haber ganado el año anterior los dos premios principales, pero no dejamos que eso nos afecte". De este modo, los integrantes de este grupo se olvidan de todo cuando entran al taller donde toma forma la fantasía y "procuramos trabajar como si fuera un año más", asegura Pages.

De este modo, parece que todo sale rodado este año para Daniel Pages y es que asegura que las cosas cuadran a la hora de confeccionar la fantasía de Laura Rodríguez. "Ya me ha pasado varias veces que necesito un número determinado de piedras y, cuando voy a buscarlas, encuentro la cantidad exacta. Eso tiene que significar algo bueno", relata el joven creador.

A pesar del éxito del que disfrutó el pasado año Daniel Pages, el diseñador no da nada por sentado y reconoce que la introducción de plataformas giratorias en el escenario ubicado en el Recinto Ferial son perfectas para mejorar el espectáculo que está preparando por segundo año consecutivo Enrique Camacho.