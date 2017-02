"¿Alguna pregunta más?". Con solo cinco añitos, Amaia Hernández Perdomo finaliza así la entrevista que le realizó ayer la opinión de tenerife a raíz de que el domingo fuese proclamada Reina infantil del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Con una gran sonrisa en su rostro y como si llevara toda la vida atendiendo a medios de comunicación, esta pequeña considera que ya se le han hecho demasiadas preguntas y se marcha a jugar con su mamá. Posa ante los fotógrafos como una experimentada modelo y hasta su diseñador, Eduardo Martín Quintero, y su propia madre, Shaila Perdomo Quintero, que también participará como candidata en la Gala de la Reina adulta, se mostraron sorprendidos ante su sorprendente desparpajo.

Amaia, que dejó bien claro en varias ocasiones que ella vive en Candelaria, contó ayer que estaba "segurísima" de que iba a ganar. "Es que mi traje es muy precioso y, además, yo quería que mi prima, Tania, me entregara el cetro. Ella fue la Reina el año pasado", apuntó la pequeña. Y así fue. Por eso, continuó, "salté tanto cuando dijeron mi nombre, me puse muy contenta, me pasé todo el rato saltando". En la Gala de elección de la Reina infantil del Carnaval chicharrero, celebrada el domingo en el Recinto Ferial, Amaia y su fantasía denominada Contigo aprendí, en representación del Club Rik & Rok y Alcampo La Laguna, conquistaron los corazones de los miembros del jurado. Al ritmo del Veo Veo, la más pequeña de las 20 candidatas que participaron en el espectáculo invadió el escenario arrancando el aplauso del público y dejando claro que el Carnaval no tiene edad.

Amaia indicó que lo que más le gusta de su traje es el tocado y las gafas, así como la regla de "maestra", con la que ayer amenazó a todos los fotógrafos con castigarlos. "Fue mi abuela la que me dijo que yo iba a ser una candidata a Reina. Me hizo mucha gracia", dijo. La pequeña confesó que lo que más le gustó de la Gala del domingo es que "yo fuese elegida la Reina", aunque comentó que también le dio "penita" que "otras niñas no ganaran".

Por eso, Amaia dijo que le dedica el reinado a todas esas niñas que participaron. También se lo quiere dedicar a su diseñador, "Edu, porque es muy bueno y porque hace trajes bonitos". Indicó que ahora le queda subirse a la carroza en la Cabalgata y en el Coso. "¿Alguna pregunta más?", concluyó la pequeña.