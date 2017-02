Las patinadoras que se quedan fuera de la gala por 3 minutos

Tres minutos. Es el tiempo que iba a durar la actuación que llevaban meses preparando las integrantes del Club Patín Isanir durante la Gala de Elección de la Reina Infantil del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, que se celebra mañana domingo en el Recinto Ferial. Incluso, el equipo había comprado los disfraces y tenía todo preparado para una actuación que, aseguran las entrenadoras, "espectacular". Pero los responsables de la gala les comunicaron a última hora, el pasado martes, con todo listo y la ilusión a flor de piel que el director artístico, Enrique Camacho, había decidido prescindir del Isanir porque no había hueco.

"La verdad es que ha sido un jarro de agua fría. Los niños y niñas tenían mucha ilusión", asegura Isabel Díaz, secretaria del Club, mientras los chicos y chicas se entrenan en el pabellón Pancho Camurria de Somosierra. El principal problema, según Díaz, fue la tardanza del Organismo Autónomo de Fiestas en responder a la solicitud del Isanir. Habían presentado el escrito cuando se abrió el plazo, en noviembre, después de tomar parte en la Gala de Elección de la Reina Infantil de los dos últimos años. "Yo misma los llamé a medida que fue acercándose el inicio del Carnaval pero no me contestaban o se pasaban la pelota. Mientras, nosotras dimos por hecho que no habría problemas, como en los dos años anteriores, y seguimos con los preparativos, incluido el disfraz. Pero cual fue nuestra sorpresa cuando el martes nos dicen que el director consideraba que no había hueco para nosotros. No sabía cómo decírselo a los alumnos. Al final opté por comentárselo a los padres", explica la secretaria.

Una de las campeonas

Verónica Suárez, de 20 años y una de las campeonas de este equipo de patinaje artístico -fue primera de Tenerife y de Canarias en libres y figuras obligatorias-, estaba disgustada. "Los niños y niñas lo han recibido con enorme desilusión. A lo mejor para el director de la gala, esos tres minutos que iba a durar la actuación no merecían la pena, pero para nuestro equipo lo era todo: salir en un escenario, patinar ante sus padres y todo el público, vivir ese momento mágico... Pero, bueno, por lo menos estaremos en el Coso", comenta.

Alrededor de 140 jóvenes forman parte del Club Patín Isanir, creado en el año 2013. La más pequeña tiene 4 años y hay hasta una madre aprendiendo este deporte. Una de las entrenadoras es la presidenta, Isabel Chávez, hija de la secretaria. El principal objetivo es que los pequeños hagan deporte y se relacionen. "Verónica, por ejemplo, era muy tímida cuando llegó pero ahora no hay quien la calle...", asegura bromeando Isabel Díaz en presencia de la campeona de Canarias. Pero también las preparan para participar en competiciones.

Pancho Camurria

Se entrenan principalmente en el Pancho Camurria, aunque a veces también emplean otras instalaciones, como el Club Náutico del Puertito de Güímar. En los entrenos se dividen por grupos pero son una piña, una familia sobre ruedas. Y se nota en el ambiente. El Carnaval era un incentivo más, una forma de participar en las actividades de Santa Cruz de Tenerife y poner su granito de arena.

Las responsables no tienen muchas esperanzas pero no descartan que Fiestas dé marcha atrás a última hora a su decisión y las incluyan finalmente. "No sabe la alegría que se llevarían todos, y también sus familias, a las que tanta ilusión les hacía verlos sobre el escenario con sus disfraces coloridos. Estamos un poco tristes pero tampoco podemos hacer más de lo que hemos hecho", asegura Isabel Díaz mientras los pequeños y pequeñas no paran de hacer piruetas con una destreza impresionante.

Tenían preparado un baile sobre patines inspirado en la temática de este año del Carnaval, el Caribe, con 82 patinadoras. "Estaba todo preparado. Yo misma iba a salir, cuenta Verónica Suárez. "Dejaremos los números para el Coso y esperamos poder estar en la Gala de próximas ediciones. Por intentarlo que no quede". En el centro del Pancho Camurria, uno de los grupos hace un corrillo y del centro emerge de repente una de las niñas con los brazos y las piernas extendidas. Son las más expertas, las futuras campeonas del patinaje artístico tinerfeño.