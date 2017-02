"Creo que el diseñador me eligió porque soy muy sencilla"

Samantha Rodríguez Abrante tiene solo 19 años y asegura "amar el Carnaval". Aunque ya desde muy pequeña había "soñado" con subirse al escenario del Carnaval de Santa Cruz como candidata a Reina, "nunca" se había planteado presentarse a un casting para conseguirlo. "He tenido mucha suerte porque prácticamente me llamaron para ser candidata. Creo que gusté al diseñador porque soy una chica muy sencilla", cuenta Samantha. Esta joven, que vive en Los Realejos, estudia Trabajo Social en la Universidad de La Laguna, pero también le gustaría ser actriz.

¿Cómo se ha convertido en candidata a Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife?

Una compañera de la comparsa Danzarines Canarios, de la que yo formé parte cuando era pequeña, me comentó que el diseñador Francisco de Borja, del que es amiga, estaba buscando a una candidata. Un día me lo presentó y estuve hablando con él. Sé que también se entrevistó con otras chicas pero, finalmente, me llamó a mí. Yo ni me lo creía. No me los esperaba. Siempre había soñado con subirme al escenario del Carnaval, aunque nunca me había planteado presentarme a un casting. La verdad es que he tenido muchísima suerte porque amo el Carnaval.

¿Por qué cree que usted fue la elegida?

Creo que se quedó conmigo porque soy una persona muy sencilla. Me dijo que no soy "la típica que le pone pegas a todo".

¿Ha visto su fantasía?

Sí, estoy enamorada de ella. Es preciosa y majestuosa.

¿Cree que tiene posibilidades de ganar?

Por supuesto.

¿Qué requisitos cree que debe tener una candidata a Reina?

Principalmente debe amar el Carnaval, sentirlo suyo, llevarlo desde siempre en la sangre. La chicha también tiene que ser simpática, alegre y saber transmitir buena energía a la gente.

¿Cuáles son sus defectos?

Tengo muchísimos. Por ejemplo, soy un poco bipolar, porque el humor me puede cambiar muy de repente si veo algo que no me gusta. También soy cabezota y algo reservada en ocasiones.

¿Y cuáles son sus virtudes?

Soy bastante empática, sociable y también muy sincera.

¿Cuáles son sus aficiones?

Me apasiona jugar al voleibol, es mi gran pasión. También me gusta irme de acampada y estar en contacto con la naturaleza. Y me encanta disfrutar de mi familia.

Una película...

La Roca, La Isla de los Condenados, Los Puentes de Madison y Grease. Sé que son cuatro películas, pero me cuesta elegir una entre estas, pues me encantan.

Una canción...

Es mi madre.

Un libro...

Un burka por amor. Es una historia preciosa, me lo leí enseguida. Me gusta mucho leer.

Una comida...

Todo lo que sea frito y la comida china.

¿Le gusta el tema en el que se inspira el Carnaval de Santa Cruz este año, El Caribe?

Me encanta, me parece ideal. Está muy relacionado con nuestras Islas, por el clima, por la gente, por la música.

¿Cambiaría algo del Carnaval chicharrero?

Lo único que cambiaría es el escenario de los concursos y de las galas. Yo lo haría todo al aire libre. Creo que sería todo más impresionante y también le daríamos la oportunidad de disfrutar de la fiesta a aquellas personas que no tienen recursos para comprar entradas. Sé que en el Recinto Ferial estamos tranquilos si llueve, pero creo que el Carnaval debería regresar a la calle.

Si gana, ¿a quién le dedicaría el título?

A todos los carnavaleros.

¿Cómo se ve en un futuro? ¿Cuáles son sus sueños?

Me gustaría ser trabajadora social y ayudar a la gente, pero también quiero ser actriz. Igual cuando termine de estudiar esta carrera, me meto en algo relacionado con el cine.