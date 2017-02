"No iba a presentarme este año pero Tin quiso apostar por mí"

Omaira Isabel Dorta Melo tiene 28 años y es una apasionada del baile, sin importarle el estilo. Baila desde que tenía seis años y se atreve con el flamenco, la salsa, la samba o el hip-hop. Para dar rienda suelta a esa afición ha integrado grupos coreográficos como Lulaya Funk y es miembro de la comparsa Los Cariocas. Lo de participar en un certamen del Carnaval le viene de familia: su madre se presentó al concurso de disfraces cuando la Gala se celebraba en el Teatro Guimerá y su hermana Gisela fue candidata a Reina adulta en 2012. Fue tercera Dama de Honor. Le encanta viajar y asegura que procura darse una "escapadita" todos los años. Trabaja en DISA desde hace un año después de haber terminado su carrera de Ingeniería Informática y apunta a que ya ha cumplido algunos de sus sueños: "Acabar mis estudios y tener un trabajo". Asegura que es "muy responsable" y que cuando adquiere un compromiso, lo intenta cumplir. Entre sus defectos asegura que no sabe decir que no.

¿Es la primera vez que se presenta a un certamen de estas características?

Es la primera vez que me presento a un concurso relacionado con el Carnaval, aunque hace unos años participé como candidata en las Fiestas de Mayo de la capital, pero fue hace tiempo.

¿Cómo está siendo la experiencia?

Fantástica. Hay mucho trabajo que hacer, pero me lo estoy pasando bastante bien. Ayudo en el taller con el traje y además voy a los ensayos de la comparsa. Es mucho trabajo, pero lo compagino bien.

¿Cómo la eligieron?

Me presenté a un montón de casting años atrás, pero no había salido nada. Este año me preguntó mi hermana si me iba a presentar y le dije que no, que creía que ya no tenía edad. Sin embargo, ya conocíamos a Tin Quintero, que es amigo de la familia, y me dijo que apostaba por mi, por mi experiencia.

¿Qué está haciendo para prepararse para la Gala?

No me estoy preparando de una manera en concreto. Acudo a los ensayos con la comparsa y voy al gimnasio una hora diaria, pero es lo que hago de forma habitual.

¿Qué cualidades cree que debería tener una Reina del Carnaval?

Debe ser una mujer extrovertida, accesible, con simpatía y tener estudios, que creo que es muy importante.

¿Se ve con posibilidades de ganar?

Sí, claro. Si no, no me hubiera presentado.

En caso de alzarse con el cetro ¿a quién le dedicaría el título?

A todos los amigos que nos están ayudando con el traje, a mi familia y, sobre todo, a mi hermana Gisela, que fue Dama de Honor en 2012.

¿Puede adelantar algo de su fantasía?

No. Quiero que sea una sorpresa y aunque no lo he visto al completo aún, me parece espectácular. El otro día me lo probé pero ni siquiera tengo fotos porque quieren que sea una sorpresa que se guarde hasta el mismo día de la Gala.

¿Recuerda alguna Gala o tema del Carnaval en especial?

Me gustan todos los temas elegidos para el Carnaval y las galas que se celebraban al aire libre enla Plaza de España, que me gustaban mucho más. No es que me desagrade el espectáculo en el Recinto Ferial, pero me parecían más grandiosas al aire libre.

¿Qué elementos cree que podrían introducirse para impulsar el Carnaval o qué quitaría?

No quitaría nada porque todos suman y aportan algo. Sin embargo organizaría más actos o actividades a lo largo del año para que los grupos obtuvieran más financiación e impulsaría su imagen en el exterior.

¿Le gusta el tema elegido para las fiestas de este año?

Me encanta.

¿Ya tiene disfraz para salir los días en los que no tenga compromisos como Reina del Carnaval en caso de ser elegida?

Aún no, pero espero tenerlo.