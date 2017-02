Fiestas desoye una queja contra Ni Pico por salir con menos integrantes de lo reglamentario

Nueva polémica en el concurso de murgas adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. El Organismo de Fiestas del Ayuntamiento capitalino ha rechazado este viernes una reclamación de la murga La Traviata, que se quedó fuera de la final, contra Ni Pico Ni Corto, que sí entró en la final. El escrito fue presentado por los de El Toscal la mañana de este viernes e incluyó vídeos y fotos. La razón de la queja de La Traviata fue que Ni Pico habría salido al escenario de la fase con menos integrantes de los que exigen las bases del concurso; es decir, 39 cuando debía ser un mínimo de 40.

La murga que dirige Josechu Álvarez habría tenido opciones de entrar en la final de este sábado de haber prosperado la reclamación y haberse decidido la exclusión de Ni Pico Ni Corto. Pero la decisión de Fiestas ha indignado a los de Josechu por dos razones: por no haber tenido en cuenta las bases del concurso sobre el número de integrantes, que son claras al respecto, y por la misma alegación de Fiestas, que argumenta en su respuesta, en la que comunica el archivo de la reclamación, que el fallo del jurado es "inamovible".

Josechu Álvarez considera la respuesta "incongruente", según ha manifestado este viernes a LA OPINIÓN DE TENERIFE: "Nosotros no presentamos una reclamación contra el fallo del jurado, sino por el hecho de que según vídeos y fotos que hemos visionado Ni Pico Ni Corto salió al escenario con 38 componentes, además del director, cuando las bases exigen que sean 40. La respuesta de Fiestas no se ajusta a nuestra reclamación. No entendemos nada".

"Se me han quitado las ganas de Carnaval, a mí y a mucha gente de la murga", aseguró el director de La Traviata. "Si no se hacen cumplir las normas del concurso, ¿para qué entonces hay unas bases que, además, son claras y rotundas? No entendemos nada", matizó Josechu, que criticó al secretario del jurado de este año por no haber hecho bien su trabajo: "El secretario está, según dicen las normas, para controlar este tipo de situaciones pero en esta ocasión no hizo su trabajo".

Josechu Álvarez aclaró que La Traviata no va a presentar ninguna reclamación más. "Lo vamos a dejar como está. Tampoco pretendemos ir a los juzgados o pedir la suspensión de la final de este sábado. Fiestas ha archivado nuestra reclamación y ya está pero podríamos haber estado preparando la final y no va a ser así. La gente en la murga está muy afectada. A muchos se les han quitado las ganas de salir, incluso. Pero qué vamos a hacer...".

Este diario contacto con Ni Pico Ni Corto, en concreto con su director, Carlos Estévanez. "No tenemos nada que decir. Fiestas ha zanjado el asunto y ya está", se limitó a decir.

Se da la circunstancia de que los presidentes de ambas murgas son hermanos: Juan Díaz por parte de La Traviata y Fino Díaz por parte de Ni Pico Ni Corto.

El hecho de que La Traviata se haya quedado fuera de la final también ha generado críticas, sobre todo por parte de su afición. Sus seguidores y otros murgueros han comentado que la murga de El Toscal merecía estar en la final de este sábado. "Nosotros nos quedamos con el gran apoyo que hemos recibido y las felicitaciones por nuestra actuación en la fase. Nos habría encantado estar en la final y creo que habríamos competido con solvencia. Yo me quedo con el ánimo de nuestra gente y de muchos murgueros. Ese calor es el mejor premio para los murgueros, no los premios oficiales. Con eso nos quedamos", concluyó Josechu Álvarez.