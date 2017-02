"Salgo primera, como Cecilia, y espero tener su mismo éxito"

Ana Gloria San Antonio tiene 18 años y actualmente vive en Radazul. Su experiencia en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife le permitirá subirse por primera vez a un escenario y no piensa desaprovechar esta oportunidad. Estudiante de Turismo, le encanta descubrir nuevas culturas y hablar diferentes idiomas; por esta razón, desde que tenía 13 años viaja cada verano a Inglaterra para perfeccionar su inglés. Fue allí donde conoció a algunos amigos rusos que la animaron a aprender este idioma. Sus ratos libres los llena leyendo prácticamente cualquier libro que caiga en sus manos. Estos días no duda en recomendar Con tal de verte volar (Miguel Gane), un libro de poesía que le acaban de regalar. Su cita favorita del Carnaval es la Cabalgata Anunciadora "porque es lo que más fuerza tiene".

¿Es la primera vez que se presenta a un certamen de estas características?

Es la primera vez que me presento a un certamen relacionado con el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. No obstante, siempre me ha gustado el Carnaval. Siempre salgo con mis amigos y me disfrazo de cosas diferentes. También es la primera vez que voy a desfilar.

¿Cómo está siendo la experiencia?

Es algo nuevo para mí pero me encanta. Me llena de energía e ilusión enfrentarme a este reto. Es algo difícil y duro compaginarlo con la carrera de Turismo porque tengo que estudiar por la tarde e ir al taller y ensayar pero, por ahora, me organizo bien.

¿Cómo la eligieron como candidata?

Coincidí con el diseñador de mi fantasía, Alexis Santana, porque teníamos amigos comunes y me ofreció ser su candidata porque le gusté. Cuando me enseñó el boceto de la fantasía me enamoré al instante y empezamos a trabajar juntos desde junio. Desde entonces no he parado de pensar en ello, lo tengo siempre en la cabeza.

¿Qué está haciendo para prepararse para la Gala?

Estoy trabajando junto a un entrenador personal para fortalecer las piernas y el abdomen y también estoy llevando una dieta, no muy estricta, pero que me ayude a estar fuerte para cargar con la fantasía y mantener la línea.

¿Qué cualidades cree que debería tener una Reina del Carnaval?

Creo que soy una persona ambiciosa y aventurera y eso está bien para ser candidata a Reina del Carnaval. También soy bastante tranquila y creo que eso puede ayudarme a la hora de afrontar la Gala. Los nervios no me atacan demasiado. Yo creo que puedo aportar naturalidad y estar en contacto con el pueblo canario. También creo que ayuda mi alegría y mi desparpajo, que aunque no lo parezca yo tengo actitud.

¿Se ve con posibilidades de ganar?

Yo creo que tengo posibilidades pero también existe mucha competencia.

En caso de alzarse con el cetro ¿a quién le dedicaría el título?

Se lo dedicaría a mis padres, que son los que me están ayudando con el proyecto y se están esforzando mucho.

¿Puede adelantar algo de su fantasía?

No puedo adelantar demasiado pero creo que lo que más va a destacar es el color de la fantasía, que será muy llamativa.

¿Recuerda alguna Gala o Carnaval en especial?

Recuerdo la del pasado año con su Reina, Cecilia Navarro. Yo me quedé impactada cuando la vi y espero conseguir lo mismo que ella, saliendo en el mismo lugar que ella.

¿Le gusta el tema elegido para las fiestas de este año, el Caribe?

Me gusta mucho la temática porque es algo que podemos identificar con nuestra tierra: la calidez y la humildad de nuestra gente.

¿Ya tiene disfraz para salir los días en los que no tendrá que compromisos como Reina del Carnaval?

Espero poder salir este año algún día. Por ahora he estado centrada en la Gala y no he tenido tiempo de pensar en el disfraz que me pondré.