Las murgas adultas suben la temperatura

Tras el aperitivo llegan los platos de verdad. Después de haber dado la pasada semana el pistoletazo de salida al Carnaval 2017 con el concurso de murgas infantiles, el Recinto Ferial acoge desde esta noche -y hasta el sábado- el certamen adulto de la citada modalidad, uno de los momentos más esperados de cada año. Se estrenan los mayores con la fase de menos enjundia, al menos sobre el papel, de las tres previstas, a pesar de que se subirán a las tablas tres de las finalistas de 2016, Triqui-Traques, Ni Pico-Ni Corto y La Traviata, estos últimos vigente tercer premio.

Las encargadas de abrir el fuego serán Las Noveleras, la principal novedad en el concurso de este año. Con una década de existencia, las granadilleras se estrenan en la capital con la intención de cuajar un gran papel, si bien el estar en el Recinto Ferial es ya de por sí un sueño para este colectivo sureño, que había visto como sus peticiones de participar en el concurso de Santa Cruz caían en saco roto un año sí y otro también.

La de esta noche también será una reválida para Triqui-Traques, el primero de los dos posibles exámenes para saber si logran escapar del limbo al que entraron hace un par de concursos. Murga aspirante casi por naturaleza, el grupo presidido por José Castilla ha tirado de un seguro de vida, Pedro Mengibar, que tras varios carnavales en barbecho vuelve areunirse con los de la Calle de La Noria para tratar de recuperar el esplendor con el que convivieron ambos, murga y letrista, a finales de los 90. Terceras de la velada serán MasQlocas, que estrenan directora con Tania Fernández. La mano de Xerach Casanova -director de Mamelucos- en los arreglos musicales es un argumento de peso para pensar en su progresión.

En el ecuador de la fase llegará La Traviata, llamada a marcar un punto de inflexión en la noche. Los de Josechu Álvarez se han ganado a pulso un hueco entre las candidatas a todo, tal y como han dejado patente con sus completos repertorios de los últimos años, posiblemente su principal característica. Precisamente de una correcta elección de sus dos temas -saber lo que lanzan hoy y lo que dejan para una más que hipotética final- dependerán sus opciones de aspirar a un nuevo cartón el sábado.

Otra murga que afronta la fase de hoy como un examen consigo mismo son Los Chinchosos. Un grupo en continuo intento de reinvención pero que no ha dado con la tecla para volver al nivel de antaño. Trasmitir de nuevo las mismas dudas de los últimos concursos podría resultar fatal para sus intereses. También en busca de un camino firme subirá a cantar Ni Pico-Ni Corto. Bajo la fresca batuta de Carlos Estébanez, y con la valentía de intentar buscar siempre la tan demandada faceta humorística, los de El Toscal tratarán de repetir presencia en la gran final. Para cerrar Los Jocikudos. Los de Graci Martín repiten un puesto que no es de los mejores, pero al menos no tendrán que lidiar con actuar justo tras Bambones, como les ocurriera el pasado año.