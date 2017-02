"Este año tenemos más responsabilidad"

Los Mamelucos defienden el cetro que conquistaron el año pasado tras una brillante actuación y después de un largo tiempo de sequía. Así que perciben que habrá más ojos pendientes de ellos, dispuestos "a seguir en la misma línea" y esperanzados porque han obtenido "buenas sensaciones" del trabajo hecho en el local de ensayo. Competirán en el último puesto de la ultima fase. Y para Xerach Casanova, su director, el trabajo se multiplica. No en vano, también participa este año con MasQlocas, Tiralenguas y Mamelones.

¿Cómo afronta el concurso?

Con mucha ilusión y con ganas de salir al escenario a hacerlo igual de bien el año pasado.

¿Pesa la responsabilidad de defender la corona?

Algo de responsabilidad sí que tenemos. No es lo mismo afrontar el concurso así, que vienes de ganar un doblete, que hacerlo después de un año malo. Te diría incluso que la responsabilidad es doble. No tengo nada que ver con la composición del disfraz pero también me gustaría que agradásemos en Presentación. Sé que la gente estará expectante e incluso más atenta que en otras ocasiones.

Entonces, ¿creen que habrá más miradas pendientes de Mamelucos que en años anteriores?

Claro. Es eso. Notamos más expectación que otras veces. Es la sensación que tenemos. Habrá mucha gente pendiente a lo que podamos tener y llevar a concurso. Y tenemos esa pequeña presión de más.

Volvamos al año pasado. ¿A qué supo aquel doblete?

Supo muy bien. Pero lo mejor fue la sensación de bajar felices del descenario. Sin saber que éramos doblete, nos bajamos como si ya hubiésemos ganado el premio. En realidad, la mayor recompensa fue esa: la reacción del público. Veníamos de tres o cuatro finales de las que no habíamos salido contentos y de algún modo nos sacamos la espinita. Y fue así, a lo grande. Por eso salimos eufóricos. Luego la confirmación de que éramos Primero en Interpretación y Presentación redondeó una noche extraordinaria. Porque ganar los dos premios supone pasar a la historia. Es algo que nunca vamos a olvidar.

¿Cuál fue la clave?

Trabajo, trabajo y mucho trabajo, año tras año, hasta que das con la tecla. Nos cuadró la actuación soñada y eso compensó todo lo anterior. Veníamos de algunas decepciones, de actuaciones en las que veías que nos faltaba algo, que no habíamos logrado lo que queríamos? Creo que corregimos los errores y al fin dimos con la clave.

¿Cuánto tiempo hacía que no vivía algo así?

Yo nunca he vivido nada igual. Seguramente hay que irse mucho más atrás en la historia de Los Mamelucos para encontrar algo parecido, pero al menos en mi trayectoria en la murga no he disfrutado de una final nuestra tan potente.

¿Cuál es la apuesta de Los Mamelucos para este año?

Seguir en la misma línea que llevamos. Te puedo decir que la murga está muy contenta consigo misma y esa es nuestra mayor satisfacción. No digo que pensemos que vamos a ganar un premio, sino que estamos muy conformes con todo lo que hemos hecho en los ensayos. De hecho, se hace muy poco tedioso ir a ensayar. Se percibe un grupo muy unido, mucho compromiso. Es una murga donde todos remamos hacia el mismo lado.

Da la impresión de que viven una nueva etapa, con nuevos bríos. ¿Hasta qué punto han sido importantes las incorporaciones de los últimos años y la savia nueva que ha llegado a la murga?

Todos nos sentimos importantes y todos sumamos. El caso de la gente joven que se sumó a la adulta en 2006 ó 2007, es gente que venía de Mamelones, así que no solo eran murgueros jóvenes sino además ya experimentados. Nos han dado mucho, claro que sí. Y es cierta esa sensación de que la murga se ha rejuvenecido. Pero no este año, sino que es un proceso que viene de atrás.

Al mismo tiempo, mantienen el peso histórico de personas imprescindibles en la historia del concurso como Manolo Peña, El Medusa...

Sí. Y Diego León, Silvestre, Luis, Juan el Mirinda, Lito Díaz, Toño Feo, Jorge Suárez... Significan muchísimo para nosotros. Los Mamelucos son la gente nueva pero también y por supuesto ellos, que nos dan madurez, experiencia y muchos conocimientos. Algunos llevan tantos años como 37. Es decir, que están aquí desde el primer día.

Es pronto para augurar qué ocurrirá el próximo sábado pero por historial y por lo que se lee en las redes sociales, ya muchos les dan entre los favoritos a ganar en Presentación otra vez.

Estamos muy contentos con el disfraz. Va en la línea de los últimos Carnavales y tenemos el aval de que nos lo hace Javier Torres, que es un diseñador como para quitarnos el sombrero ante su talento. Es increíble lo que es capaz de imaginar en la cabeza y cómo luego lleva a la práctica sus ideas.

Hablemos del concurso, ¿cómo lo ve?

Es complicado responderte a esa pregunta. Yo creo que la salud del concurso es buena, pero sin llegar al nivel altísimo que hubo a principios de los años 2000. Sí noto mucha competencia. Las murgas que no suelen pasar o que no han estado en las últimas finales se lo están currando para llegar. Y eso se nota.

¿Qué opina de que muchos murgueros quieran recortar la final a seis?

Hay opiniones a favor de la final a seis que he leído estos días y que veo muy argumentadas. Y también opiniones en contra que igualmente tienen sus fundamentos. Habría que llegar a un consenso y que sea lo mejor para el concurso.

¿Cómo es más fácil llegar al Primero? ¿A través del humor o de la crítica?

Son tiempos en los que está de moda mezclarlo y combinarlo todo: espectacularidad visual, crítica, humor, ironía? Al fin, todos los recursos suman para llegar al público y conectar, que es lo que buscamos todas las murgas. Pero se ha perdido un poco la tendencia a que haya temas cien por cien de humor. O que sean solo de crítica. Lo que está claro es que las murgas siguen teniendo su tirón. Está claro, pues llenamos todos los años y las entradas se agotan enseguida.