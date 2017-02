"Nuestra responsabilidad de cada año es no defraudar a la gente que nos sigue"

Las letras de Bambones ya son patrimonio del Carnaval. A los de Primi Rodríguez se les pide la excelencia y ellos, conscientes de su altísima responsabilidad, se las ingenian cada año para "no defraudar". Ese es su objetivo, cuenta el director, que se sincera en esta conversación a solo unas horas de que empiece el concurso.

¿Cómo afronta el inicio de las fases que empiezan mañana?

Ilusionado, igual que siempre. Con ganas de no defraudar y de hacerlo bien. Es lo que más queremos: gustar a la gente que nos sigue. La responsabilidad nuestra es esa. Hacerlo lo mejor posible y gustar.

Cuando acaban los Carnavales, ¿desconecta del todo o le gusta revisar lo que han hecho las demás murgas?

No soy nada de murgas en mi casa. Creo que por eso mis hijos no son murgueros. No suelo ver las actuaciones. De hecho, la nuestra si me gustó en el escenario no la veo repetida para quedarme con esa sensación buena. Y si no me gustó, pues sí la reviso una vez para ver en qué fallamos. Pero durante todo el año no, no veo murgas.

¿Ha incorporado Bambones algo de otros grupos o se mantiene absolutamente fiel a su propio estilo?

Siempre se puede aprender de todas y siempre hay alguien que te lo cuenta: oye, que esta murga hizo esto o aquello otro. Y claro que te gusta visionarlo para ver cómo quedó y cómo cuadró. Por ejemplo, la apuesta visual de Zeta Zetas. Pero soy de los que prefiere siempre verlo en directo, no en vídeo.

De Bambones se espera siempre la excelencia. ¿Es ésta una responsabilidad añadida?

Sí. La verdad es que tenemos una afición muy numerosa. Y seguidores, muchísimos. La responsabilidad es más grande por eso. No queremos defraudar. Y no hay nada peor que bajarte del escenario y percibir esa sensación. Que te digan: este año estuvieron flojos o no me gustaron tanto como otras veces. Eso para nosotros es como haberles fallado. Más allá de los premios, lo más importante para Los Bambones es que la gente se quede contenta con lo que hagamos.

¿Van a ir por la misma línea que en años anteriores? ¿Qué se puede esperar del repertorio de este año?

Estamos en nuestra línea de siempre. Hacemos lo que sabemos hacer. Serán letras de corte bambón: doble sentido, ironía... Pienso que en el repertorio de este año hay canciones bastante críticas. Eso sí lo tenemos. Todo dentro de nuestra línea, que nadie espere sorpresas. Es lo que nos gusta escribir y lo que nos sale. De hecho, creo que si intentamos hacer otra cosa, no nos sale.

El público y el jurado, ¿cree que valora más el humor o la crítica?

El público valora una buena actuación, ya sea más crítica o más de humor. Si el humor es bueno, todo el mundo se ríe. Si la crítica es buena y se hace bien, todo el mundo aplaude.

Hablemos de su estilo y de su murga. ¿Qué no debe faltar en una buena canción de Bambones?

Ironía. El doble sentido. Eso es lo que nunca puede faltar. Eso sí, nos gusta más que lo cojan a la primera (ríe).

¿A qué se refiere?

Es que hay gente que te cuenta que cuando nos escucha en el CD descubre cosas nuevas que no había captado en directo. Pero eso también es bonito. De hecho, hay gente que nos escucha todo el año en el coche. Y muchas veces te encuentras con que hay golpes que tienen una doble intención y hay gente que los pilla después. Claro que los haces para que se capten a la primera, pero si es después, pues encantadísimos también.

¿Cuál es el proceso de elaboración de un tema de Bambones?

Lo primero es buscar qué cantar. Ese es el primer paso y lo debatimos entre todos. Así defines qué repertorio vas a tener. Después: cómo escribirlo, qué sentido le damos. En el proceso cada uno aporta su información, su punto de vista. Y al final lo último es buscar las músicas para el estilo que queremos y seleccionar la más adecuada para cada momento. Empezamos en mayo o junio. Y desde ahí hasta el concurso, todo el rato en permanente contacto gracias a las nuevas tecnologías como el wasap.

¿De qué actuación y qué año ha salido más satisfecho?

De la final de 2015. Fuimos segundo premio de Interpretación pero la sensación fue excelente y hubo muy buena conexión con el público. Cantamos Qué fue de... y un tema dedicado a la evolución murguera. De los años más recientes, 2015 es el que destacaría por encima del resto.

Hace ya años que se considera a Bambones una murga grande, ¿pero cuándo cree que se produce el punto de inflexión y se convierten en lo que son?

El punto de inflexión está entre el 97 y el 98. Ganamos el Tercero y a continuación, al año siguiente no ganamos nada. Creo que entonces pusimos la semilla para ganar nuestro primer Primero. Y desde entonces, casi siempre hemos estado entre los primeros, menos una vez. Yo creo que el principio de todo está ahí porque fue una de las veces que más conectamos con la Plaza de España. Se cantó muy, muy bien. No se ganó, pero se arrastró esa ola buena hasta el 99. El Primero fue consecuencia del trabajo de antes y entonces llegó lo que muchos llaman el boom de Bambones.

¿Molesta que otras murgas copien las melodías y arreglos musicales de Bambones?

Molestar no. Marcar estilo siempre es bonito. Que escuches a otra murga y por la melodía y los arreglos te recuerde a Bambones y se te vaya la cabeza a un tema de Bambones, pues es un motivo de orgullo. A mí me gusta.

Para Primi, ¿qué le falta y qué le sobra al concurso?

Le sobran enterados y prohibiciones. Y le falta un poco de modernidad a la organización.

¿Están en un buen o en un mal momento las murgas tinerfeñas?

En un buen momento. Se dice que el año pasado no fue bueno, tal vez porque el Carnaval llegó demasiado pronto. Pero el nivel de los últimos concursos ha sido alto y la gente sigue loca por las murgas. No hay sino que ver las redes sociales. Nosotros tenemos 30.000 seguidores en Facebook y 12.000 en Twitter.